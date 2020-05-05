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櫻井翔節目介紹「鐵人大臣」陳時中…如台灣定心丸　世界領袖都該學

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記者張方瑀／綜合報導

由日本天團「嵐」成員櫻井翔共同主持的節目「教科書學不到的超級難題」，在4日晚上播出一段3分多鐘的單元，介紹了台灣在新冠肺炎中的防疫措施，並稱衛福部長陳時中為「鐵人大臣」（鉄人大臣），盛讚陳時中在防疫期間不眠不休地指揮團隊，成為台灣人的定心丸。

櫻井翔與資深媒體人池上彰主持的節目「教科書學不到的超級難題」（教科書で学べないニッポンの超難問），在4日晚上播放的其中一個單元，以「台灣最前線的鐵人大臣」介紹陳時中。節目中提到，在新冠肺炎疫情期間，陳時中不眠不休地指揮團隊、溫暖鼓舞人心的發言，都成為台灣人民的定心丸。

單元一開始先放上了圓山大飯店慶祝零確診的點燈照，讓現場來賓紛紛大喊「真的太厲害了」，接著立刻以「台灣最前線的鐵人大臣」介紹陳時中，還搭配了動漫英雄般的特效，並指職位如同日本厚生勞動大臣的陳時中，在防疫期間內不眠不休地帶領團隊，讓他的支持率高達90％以上。

節目還描述了陳時中在記者會上的名言，包含「民眾是人，不是豬，不是一塊肉，所以他是人會動，人有他的需要，不能完全比照非洲豬瘟防範方式。」還有回應男童不敢戴粉色口罩，陳時中選擇戴起粉色口罩力挺，還掀起台灣社群一股「粉色Logo」風潮。主持人池上彰更直接在單元尾聲表示，世界上所有的領導人都必須學習陳時中的發言。

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