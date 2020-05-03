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國民黨籲大陸拋棄打壓台灣思維　民進黨應窮盡方式爭取重返WHO

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▲▼國民黨中常會-江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

世界衛生大會5月舉行，中國駐日內瓦代表團強硬拒絕邀請台灣，並批評台美衛生部長官方接觸違反一中，以及因民進黨頑固不承認九二共識，導致與會的政治基礎不存在。對此，國民黨3日發表聲明，呼籲中國大陸決策官員，拋棄打壓台灣的傳統思維，不要因為兩岸政治扞格而忽視台灣人民的健康權，以及台灣人民參與、回饋國際社會的願望。

國民黨表示，參與或重返世衛組織是我國絕大多數人民的期望。我國自1997年首度以中華民國名義申請成為世衛大會觀察員起，人民的期望從未改變。國民黨執政時均積極推動相關政策，其成果為我國於2009年5月至2016年5月（即民進黨執政的第一週），成功以觀察員身分參與世衛大會。

國民黨表示，中國大陸當局駐日內瓦代表團之聲明，並不代表中國大陸當局的最後定案，並呼籲中國大陸決策官員，拋棄打壓台灣的傳統思維，不要因為兩岸政治扞格而忽視台灣人民的健康權，以及台灣人民參與、回饋國際社會的願望。

國民黨呼籲，民進黨政府在國際宣傳及動員之外，也要設法面對及處理兩岸關係的癥結，窮盡合情、合理、合法的方式爭取參與或重返世衛組織，不到最後關頭絕不放棄。

國民黨重申，將堅定支持任何有助於參與或重返世衛組織的靈活、理性策略，並希望台海兩岸執政者善用2016年5月在世衛大會的經驗，本著求同存異的精神，以台灣2300萬人民的權益為最優先考量，創造兩岸與世界三贏。

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