鬼扯大冒險玩輸…深夜攔少女「當街喇舌」　豬哥男吻2次代價4萬元

▲吳姓男子大半夜在路上隨機攔截少女玲玲（化名），以玩輸「大冒險」為由親她嘴2下。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／新北報導

21歲吳姓男子先前半夜突然興起，竟在路上隨機攔截一不認識的19歲少女玲玲（化名），以玩輸「大冒險」為由要求女孩陪散步，隨後又趁玲玲不注意之際趁機親她嘴，嚇得玲玲急衝附近警局報警。法院審結依性騷擾防治法判處吳男拘役40日，得易科罰金4萬元。全案仍可上訴。

2019年5月18日晚上11點30分許，吳男見19歲少女玲玲獨自一人走在路上，因她不論面貌還是身材都是吳男的菜，他竟一時興起，衝上前以和朋友玩輸「大冒險」為由，請求玲玲陪他散步至附近公園，並要求親吻臉頰1下。

見玲玲卸下防備後，吳男便趁機直接朝她嘴親下去，甚至還伸出舌頭強迫「喇舌」。玲玲嚇得欲逃離現場，怎料此時吳男卻將她攔下，宣稱因朋友未看見親吻臉頰，大冒險任務不算完成，要求再給親1次，一講完又迅速親了1下，當場嚇得玲玲花容失色，急跑至附近樹林警分局報案。

新北地院審理時認為，吳男為滿足己慾，竟在玲玲不可抗拒下親吻她2次，顯然欠缺尊重他人身體自主權利的觀念，造成19歲少女心理上的陰影，在勘驗相關監視器畫面後，依犯性騷擾防治法判處拘役40日，得易科罰金4萬元。全案仍可上訴。

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