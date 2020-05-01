毀滅式爆料女兵染菜花　控上士吃同廠學妹…「天蠍寶寶咬住不鬆口」下場曝

記者徐愷昕／台中報導

羅姓男子與張姓女下士交往最初住在女方家，在與張女爸媽同住1年後，小倆口決定搬出來在外同居，一起生活來到第2年時，羅男因不滿張女要搬離，懷疑她劈腿另有新歡，竟將先前竊錄張女替他口交的影片散佈出去，還在臉書《爆料公社》公開女方曾經罹患菜花的醫療內容，意圖毀滅張女人格。法院審結判羅男1年4月，得易科罰金48萬元。

羅男與張女交往初期住在女方台中潭子的家，在與張女家人同住1年後2人搬出來至西屯區同居，一起生活了近2年，2018年8月11日上午9點多，羅男因不滿張女要搬離，懷疑她與軍中上士有一腿，氣的把行李拿起來猛砸，致女方身上多處受傷，張女還為此向法院申請保護令。

後來羅男為了報復，竟註冊了一個臉書假帳號，將自己先前竊錄張女在替自己口交的影片上傳，並標註「國防部軍備局第X廠現役下士張oo口交影片，還有更精彩的喔」、「軍備局第X廠劈腿女下士」等話，同時還傳述張女罹患菜花的就診內容至《爆料公社》，意圖對張女實施精神上不法侵害的行為。

除此之外，他也寫下多封爆料信寄給張女國防部軍備局的長官、同事，內容提及，「張女除了擅長劈腿之外，肛交、口爆、吞精、車震沒有一樣她做不出來的」等話，並在寄出前於個人臉書表明自己是可愛的天蠍寶寶，「一旦被我咬住了，我死都不會鬆口」、「妳始終欠我一個道歉」、「我就是要弄你」等威脅言論。

警詢時羅男表示，張女會帶同廠的曾姓上士回家，因家中裝有監視器有影片為證，才會懷疑女方劈腿，但張女始終不肯承認，他氣不過才會丟行李箱洩憤，同時也表示，過去張女患有菜花時，自己不但沒有一句苛責，還陪同女友就醫，怎料最終還是被劈腿。

法庭上，羅男辯稱因自己的臉書跟Line都遭盜，貼文及影片才會外流，但法官不採信他說詞，審結依家庭暴力防治法之妨害秘密等罪，處有期徒刑1年4月，得易科罰金48萬元。

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