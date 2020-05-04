2學生跑步猝死！　醫生「禁戴口罩激烈運動」警告超嚴重後果

▲大陸復課後，學生戴口罩上學。（圖／CFP，示意圖，非本文當事人）

記者劉亭／綜合報導

大陸近日來陸續傳出2人因為跑步時戴著口罩，結果發生猝死意外，引起了各界關注。知名健康類微博「丁香醫生」指出，需要透過屍檢才可以確定死因，但激烈運動時，不建議配戴口罩。

丁香醫生表示，目前尚無法確定是否因為戴口罩運動造成猝死，但在劇烈運動，例如快跑時，不建議配戴口罩，因為會影響氧氣的攝入，對「肺部造成不可逆損傷」，但應該注意保持1-2公尺的社交拒離。除此之外，小孩、老人、有特定心肺功能缺陷的人，不建議佩戴 N95/KN95 口罩。

▲丁香醫生建議，不要戴著口罩激烈運動。（圖／CFP）

浙江省人民醫院小兒內科副主任朱海嶠醫生也表示，戴口罩不是在所有的場合都需要，一般在空曠的場所不需要，在做激烈運動或長時間運動時，最好不要戴口罩。

河南省周口市鄲城縣初三學生小李4月24日下午2點的體育課上，跑步時突然後仰摔倒猝死，鼻子和嘴裡都是血，送到醫院時已無生命跡象。學生父親猜測孩子猝死的原因是因為戴口罩跑步，後調看監控，果然如他所料。

相隔不到一周，湖南長沙湘郡未來實驗學校4月30日下午一名學生上體育課中猝死。知情人士透露，該學生是在初三體考一千米測試時戴著n95口罩，呼吸不暢引發的猝死。

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