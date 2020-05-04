5/20開賣！總統就職紀念郵票曝光　蔡英文、賴清德穿白襯衫展現小清新

▲第十五任總統副總統就職紀念郵票小全張。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政規劃於5月20日總統副總統就職日當天，發行第十五任總統副總統紀念郵票，1套4枚選舉，面值分別為8元及15元各2枚及小全張1張（面值35元）。今日郵票票面曝光，小全張部分，總統蔡英文及副總統賴清德川著白襯衫亮相，展現小清新風格。

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▲第十五任總統副總統就職紀念郵票，採4枚聯刷。（圖／中華郵政提供）

中華郵政指出，第十五任總統副總統紀念郵票採4枚聯刷，圖案以當代美學觀點傳遞綻放、民主、就位及方向4種意涵。綻放（面值8元），以點為主設計元素，透過不同形式煙火的呈現，象徵民主多元價值在我國盛開。民主（面值8元），則以線為主設計元素，看似郵筒的造型，妙藏了通往總統府大門的通道，政府的耳朵就是你的郵筒，溝通無障礙，對話零距離。

另外，就位（面值15元）部分，以面為主設計元素，透過球即將進洞，代表政府已作好準備，用專業與堅持，善盡職責，作人民的公僕。最後，方向（面值15元），以漸層為主設計元素，迷霧之後有天晴，遠方總有一盞燈火指引，雖然我們或許在不同的路上行走，但都朝著相同的方向前進。

▲第十五任總統副總統就職紀念郵摺。（圖／中華郵政提供）

小全張圖案部分，透過清新風格的鏡頭，無距離呈現生活在同一片土地上總統及副總統的日常，傳遞總統、副總統從政以來的初心，堅定無畏實踐多元且平等的價值，踏實且透明。

▲第十五任總統副總統就職紀念郵摺-全張版。（圖／中華郵政提供）

配合郵票發行，中華郵政特印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡各1批，提前於5月18日發售；另製作預銷首日戳套票封、小全張封及郵摺2款於郵票發行當日供售，其中「第十五任總統副總統就職紀念郵摺」及「第十五任總統副總統就職紀念郵摺-全張版」2款郵摺，前款內含郵票1套4枚及小全張1張，後款內含郵票全張1張，清新簡約的風格設計。