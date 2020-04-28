保護郵差！郵件招領期限延長14→20天　居家隔離、檢疫者別急著領

▲有郵務士送完包裹，才知道簽收人正在居家檢疫。（圖／記者賴文萱攝）



記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續，先前在高雄發生有郵務士到民宅配送包裹，等到民眾簽收完之後，才被告知簽收人是居家檢疫的對象，讓他當場嚇壞。為避免這樣狀況再度上演，中華郵政自24日起就將郵件招領期14天放寬為20天，若是不方便收取郵件的民眾，可以選擇隔離期滿後到附近郵局領取，或者可以改請親人代收，不必急著自己出外領取。

正值疫情時期，郵務士最怕碰到居家檢疫、居家隔離的民眾，在高雄郵局就有名專門配送包裹的同仁，等到住戶出來簽收、領完貨後，才被告知簽收人「在居家檢疫」，引發基層同仁恐慌。

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台灣郵政產業工會盼交通部能明確訂定因應措施，要求中華郵政公司對「檢疫」及「隔離」者暫停提供掛號信、包裹、快捷等各項須與其人員近距離接觸的郵件遞送服務，一律以招領通知單取代，並延長招領期限。

中華郵政發言人郭純陽表示，中華郵政自24日起已推出新制，送郵件時會請郵差詢問收件者方不方便領取，若不方便簽收，就提供附近郵局招領，期限由14天延長為20天，方便居家隔離或檢疫民眾能在檢疫期滿以後去郵局領取郵件；或者，民眾也可選擇改寄其他地址，由親人代為領取。



▲郵務士配送包裹、信件的工作相當辛苦，風險也高。（圖／示意圖／記者宋良義攝）

中華郵政也提醒，「檢疫」及「隔離」者名單屬於中央流行疫情指揮中心權責，郵局管理部門並沒有這個資料，希望民眾要自發性來配合，主動跟郵差表明狀況。

另外，為保護外勤同仁，中華郵政持續加強郵局同仁的防疫措施，有提供郵務士乳膠手套、護目鏡、面罩及隨身酒精噴霧，郵差可以依狀況加強防護及消毒。