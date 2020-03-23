中華郵政暫停收寄發102國航空郵件　「義大利、瑞士等都在內」

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行，南韓境外移入個案也增加，要求所有自歐洲入境的旅客接受病毒篩檢，22日實施首日全國共有1442人自歐洲入境，出現疑似症狀者有152人，馬上被帶進機場隔離設施接受隔離，等待檢測結果。