中華郵政暫停收寄發102國航空郵件　「義大利、瑞士等都在內」

▲中華郵政暫停收寄各類航空郵件到102個國家。（圖／記者黃軍瑋攝）
記者賴文萱／台北報導
新冠肺炎（COVlD-19）疫情全球延燒，中華郵政表示，受疫情影響，導致承運航空公司暫停部分航班，截至3月20日，暫停收寄各類航空郵件的國家共有102個，後續將待郵路恢復後，本公司將另行公告。
截至3月20日暫停收寄國家一覽表
1.亞洲國家：卡達、伊朗、蒙古、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩、科威特、巴基斯坦、哈薩克、約旦、土庫曼、亞塞拜然、斯里蘭卡、吉爾吉斯、烏茲別克、印度、孟加拉、阿拉伯聯合大公國、塔吉克、阿曼、巴林、汶萊、寮國、亞美尼亞、土耳其、以色列、緬甸、不丹。
2.大洋洲國家：諾魯、索羅門群島、大溪地、斐濟、巴布亞紐幾內亞。
3.歐洲國家：賽普勒斯、愛爾蘭、烏克蘭、摩爾多瓦、馬爾他、白俄羅斯、愛沙尼亞、盧森堡、西班牙、喬治亞、希臘、匈牙利、比利時、捷克、丹麥、義大利、瑞士、芬蘭、冰島、葡萄牙、斯洛維尼亞、瑞典、挪威、波蘭、拉脫維亞、斯洛伐克、羅馬尼亞、保加利亞、克羅埃西亞、立陶宛、俄羅斯。
4.非洲國家：喀麥隆、剛果民主共和國（薩伊）、剛果共和國、象牙海岸’多哥、盧安達、馬達加斯加、貝南、蒲隆地、迦納、衣索比亞、埃及、摩洛哥、坦尚尼亞、獅子山、奈及利亞、模里西斯、南非、塞內加爾。
5.美洲國家：厄瓜多、委內瑞拉、巴拉圭、哥倫比亞、阿根廷、瓜地馬拉、秘魯、烏拉圭、巴拿馬、宏都拉斯、牙買加、玻利維亞、千里達、巴西、薩爾瓦多、智利、墨西哥、多明尼加、哥斯大黎加。
▲截至3月20日，中華郵政暫停收寄發102國各類航空郵件。（圖／中華郵政提供）