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新婚6個月女兒出生了！他嚇歪：婚後才同房的...鑑定一看瞬間氣炸

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▲劉男被戴了大綠帽。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

男人都怕被戴綠帽，福建廈門市一對新婚夫妻結婚6個月後女兒就出生了，這讓劉姓丈夫起了疑心，因為兩人是在婚後才同房，而且女兒不是早產兒！醫療機構檢測出爐後，劉男瞬間心碎。

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲婚後才同房，結果6個月後女兒出生了。（示意圖，非本文當事人／pixabay）

據《廈門日報》報導，劉男與妻子小紅（化名）2016年10月19日登記結婚，2017年5月1日小紅生下了女兒小花（化名），但初為人父的劉男卻高興不起來，因為結婚才6個月，女兒就出生了，他很是疑惑，於是委託了某司法鑒定所進行親子鑒定，結果顯示他真的不是小花的親生父親！

備受打擊的劉男將小紅告上法院要求離婚，並要求女方返還撫養費、醫療費、精神損害撫慰金等費用共計近30萬元（人民幣，下同）。小紅則辯稱，2人婚後因工作原因分居兩地，自己還幫劉男打理老家的一切事物，任勞任怨照顧家庭。

廈門湖裡法院近日發佈相關判決結果。因小紅在婚姻關係存續期間，所生育的女兒與配偶之間不存在親子關係，小紅並未將真實情況告知劉男，並使其承擔對小花的撫養義務；劉男請求小紅返還其對小花支出的撫養費理由成立，應予支持；劉男要求小紅返還醫療費和親子鑒定費理由成立，應予支持；劉男要求小紅返還金銀首飾款證據不足，不予支持。

湖裡法院一審判決准予兩人離婚，確認劉男與小花之間不存在親子關係，小紅應返還撫養費32018.25元、醫療費3614.15元和鑒定費3000元，小花由小紅撫養，駁回劉男的其他訴訟請求。

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