28歲兒罹患肝癌…母欲割肝救子　一查竟「血型不符」：不是親生的！

▲婦人欲割肝救子，竟發現28歲兒子不是自己親生的。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江西九江市一名蔣姓婦人因28歲的兒子罹患肝癌，欲「割肝救子」，但在醫院檢查後卻發現，兒子的血型竟和自己的不匹配！之後，她再次檢查，發現兒子的血型與丈夫也無法匹配。她悲痛欲絕，愛兒子愛到骨髓，「孩子小眼睛單眼皮，長相雖然不太像我丈夫，但他性格像我，活潑開朗。」

據《澎湃新聞》報導，1992年6月，在河南開封醫專第二附屬醫院（現河南大學淮河醫院）產房裡，蔣姓婦人與同產房的孕婦幾乎同時產下男嬰，隨後孩子被護士帶到嬰兒房。出院時，兩個孩子被抱錯。事件曝光後，涉事醫院相關負責人表示，正對此事展開調查。

蔣姓婦人日前得知兒子張奇（化名）不是自己的親生骨肉後，找到當年的分娩資料和當年的助產士，同時又約了當年與自己同病房的產婦，經江西司法鑑定中心的親子鑑定報告，最終發現目前在河南駐馬店從事警務工作的郭明（化名）是自己的親生骨肉，最終在本月17日兩人相認。

28歲的張奇自今年2月17日被查出罹患肝癌，目前已花費50多萬元人民幣（下同，約新台幣212萬元），「車賣了30萬，又向親朋好友借了20萬。」由於房子掛出售賣不能入住，4月24日，經過第三個療程的治療出院後，他回到岳父家養病，次日得知自己曲折的人生經歷。

當看到自己的親生母親與另一個兒子擁抱時，張奇坦言，「內心波動很大，還有些吃醋，好像父母對自己的愛被奪走了一樣。」但現在回想起來，這些年自己和（養）父母的感情非常好，不會因此受到太大的影響，「之前我和父母一起住，房子掛出售賣後，我和妻子、孩子住在了岳父家，父母也為我去了外公家。」

據了解，目前張奇的親生母親也罹患肝癌。他難過表示，後續肝臟移植不希望用親生父親的肝源，「挺想見他們的，我是學醫的，畢竟換肝換腎都會造成一定的傷害，我準備找愛心人離世時捐贈的肝源。」

張奇正在進行系統治療，待身體達到一定條件後才能進行肝臟移植手術，前期手術費用約需120萬元，目前，正在通過捐款平台籌集治療費用。

此外，他也希望能查清當年在醫院被抱錯的真相，「如果沒有被抱錯，就會打乙肝阻斷針，這病或許就不會發生在我身上。」

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