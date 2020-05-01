人夫「偷情吃到飽」　遭妻抓包血淚懺悔…下秒也綠光罩頂：女兒不是親生！

▲男女雙方互相劈腿。（示意圖／取自免費圖庫pexels，並非當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

2015 年，阿強與小雲（均為化名）經人介紹認識，談起了戀愛，第二年秋天就在福建省廈門登記結婚。過了半年多，小雲生下女兒。因對出生時間產生疑惑，阿強委託司法鑑定所進行了親子鑑定，結果得知女兒不是親生的，沒想到更被妻子開告索賠。

據《泉州晚報》報導，這段婚姻才維持了2年多，因對女兒的出生時間產生疑惑，他得知了這個晴天霹靂的結果。他稱，自己備受打擊，「實在無法再與妻子小雲共同生活下去。」

隨後，小雲同意離婚，但提出自己在婚姻期間沒有過錯，不應承擔賠償責任，反而指控老公出去偷情。她說，結婚後，因老公長期在外地工作，自己便長期居住在娘家，女兒出生後，也是由她照看；而阿強在結婚後仍與第三人存在不正當男女關係，應賠償自己精神損害10萬元人民幣（約新台幣42萬元）。

在小雲提交的證據中，包括婚後1年多時老公給的兩份《保證書》。在其中一份保證書中，阿強保證今後將以家庭為主，不做任何讓小雲不開心的事；另一份則是向小雲保證以後不再出軌，不再做對不起家庭的事，保證不跟其他女人發生關係。

廈門市湖里法院審理認為，夫妻感情確已破裂，雙方都同意離婚，應予准許；但由於小雲與阿強均有婚姻法相關條款規定的過錯情形，雙方向對方提出的離婚損害賠償請求，均不予支援。

最終，法院一審宣判，阿強與女兒之間不存在親子關係，孩子由小雲撫養；小雲應向老公返還撫養費、醫療費和鑑定費。

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