單日21死！北韓邊境爆集體「不明原因高燒」　疑闖中國走私染新冠肺炎

▲ 平壤金正淑紡紗工廠女工量體溫。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）陰影籠罩全球，北韓與最早爆發疫情的中國及2月底疫情達高峰的南韓相鄰，至今宣稱零確診，實際內部狀況則眾說紛紜。外媒爆料，北韓兩江道大紅湍郡有大批民眾出現發燒症狀，極有可能是新冠病毒所造成。

脫北者經營的《每日北韓》4日援引消息人士說法報導，大紅湍郡出現許多發燒到38度至40度的患者。他提到，「4月27日時狀況變得非常嚴重，有21人死亡。我無法確認這樣的熱病（열병）患者在4月27日以後有多少，但我聽說，越來越多人染上原因不明的疾病。」

「熱病」在北韓代表所有伴隨發燒症狀的疾病。當人的體溫超過37.5度並持續2至3天，便稱為熱病，通常由病毒或細菌感染引起。該名人士透露，「當局宣稱，這些只是單純的熱病病例，但退燒藥沒有任何效果。兩江道公衛部門對這種疾病的蔓延感到恐慌，但目前還未採取適當的應對措施。」

報導指出，傳統退燒藥沒有發揮作用，可能代表這種疾病來自新型病毒或細菌。由於大紅湍郡靠近北韓與中國邊境，有傳言指出，正是新冠病毒造成大批民眾發燒。

消息人士說明，大紅湍郡距離中國極近，因此常有走私者越過邊境，進入中國，「這就是人們認為疾病是因新冠病毒而起的原因。」儘管平壤當局為防堵疫情，迅速鎖國，貨物與人員移動都受到限制，當地居民仍認為，新冠病毒可能是被無視禁令的走私者帶進大紅湍郡。

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