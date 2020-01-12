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17歲無照少年阿里山撞飛！22歲未婚妻倒地慘遭輾　下腹部臟器外露

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記者許力方、翁伊森／嘉義報導

嘉義阿里山發生嚴重車禍，17歲李姓男子12日上午無照騎乘越野摩托車，載著22歲楊姓未婚妻要返家時，行經台18線五虎寮橋前，疑似從路口起步要超過前方小貨車，不慎擦撞其左後側，連人帶車噴飛，對向車輛閃避不及，當場輾過楊女，導致腹部破裂糜爛臟器外露，雙雙送醫。

嘉義消防局12日上午10時56分接獲報案，阿里山公路29公里處，中埔鄉新五虎寮橋前發生一起車禍，到場時發現，一輛小貨車與雙載機車擦撞，造成騎士、後座乘客受傷，其中李男額頭腫脹、手腳擦傷，意識清醒，楊女則腹部以下大面積撕裂傷、挫傷，已經昏迷，緊急送往聖馬爾定醫院搶救。

▲▼17歲無照少年阿里山撞飛！22歲未婚妻倒地慘遭輾　下腹部臟器外露。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼17歲無照少年阿里山撞飛！22歲未婚妻倒地慘遭輾　下腹部臟器外露。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼17歲無照少年阿里山撞飛！22歲未婚妻倒地慘遭輾　下腹部臟器外露。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲無照少年阿里山撞飛！22歲未婚妻遭輾。（圖／記者翁伊森翻攝）

院方指出，經救治李男僅臉部擦傷、鼻子骨折，目前在普通病房休養，楊女送醫前已經沒有意識，但對聲音有反應，緊急做CPR、開刀急救，目前仍在搶救中。據悉，雙方家屬已到場。

中埔警方調查，李姓少年與楊女已經訂婚，當時兩人共乘一輛機車，要騎車返回李男住處，未料中途不慎擦撞前方同向的小貨車左後側，2人連人帶車噴飛數公尺外，對向自小客車駕駛來不及煞車，當場輾過倒地的楊女，導致她下腹部破裂外露，昏迷重傷。

經檢測，小貨車、自小客車駕駛以及李姓少年均無酒駕反應，肇事原因仍待進一步調查釐清。

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