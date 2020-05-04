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家裡僅一間衛浴！夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館價格高用不起

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家裡僅一間衛浴！夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館價格高用不起。（圖／東森新聞）

▲張太太說，「防疫旅館價格這麼高，讓人家看得到用不起。」（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，4日開始返國民眾如果家中沒有個人衛浴設備的話，就得入住防疫旅館。但新北市一名張太太投訴，家中只有一間衛浴，兒子和媳婦在澳洲工作但碰上疫情，工作被迫停止，月中就要回台，但防疫旅館價格太貴，根本負擔不起，希望政府能有更多配套措施。而以新北市為例，最便宜的防疫旅館一人一天要2000元，住14天總共2.8萬元，兩人得花5.6萬元。

張太太對《東森新聞》投訴，兒子、媳婦在澳洲的錢都已花掉，沒工作才回來，那她家還有其他三人也都因疫情，工作收入大受影響，「可是（兒子、媳婦）回來，我們當然願意住防疫旅館，問題是防疫旅館價格這麼高，讓人家看得到用不起。」

請繼續往下閱讀...

張太太說，兒子和媳婦2018年到澳洲工作，最近受到疫情影響停工，月中就要打包回台，但入住防疫旅館昂貴價格，讓夫妻倆大喊吃不消。而她住在45年的小公寓裡頭，一家人共用一間衛浴，「我們住在這種老舊公寓的話，就只有一套的衛浴設備。」

▼張太太家中只有一間衛浴。（圖／東森新聞）

家裡僅一間衛浴！夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館價格高用不起。（圖／東森新聞）

張太太眼看兒子和媳婦就要回來，但落腳之處還沒有個譜，以新北市為例，最便宜的防疫旅館一人一天要2000元，住14天總共2.8萬元，兩人得花5.6萬元。雖每人每天可領1000元的防疫補助，但張太太說，要有公司無薪請假證明，「問題是他們在台灣並沒有工作，要找誰請？」

兒子、媳婦想回家卻又怕沒地方住，張太太只能每天透過視訊，送上遙遠關懷。遠在澳洲的夫妻倆，更希望能盡早回到台灣，張太太兒子表示，「我們現在一個多月沒有收入，然後也進入到快第三個月了，所以其實已經有十幾萬燒掉了，住防疫旅館負擔上真的滿困難的。」

對於有民眾反應旅館價格偏高，指揮中心指揮官陳時中3日表示，「其實有一些防疫旅館是相對便宜的，主要是大家現在心結還沒打開，所以不願在網上登錄它的價格。」他提到，確實目前有說出價格的防疫旅遊普遍較貴，「有些比較低，他們可能覺得沒賺到什麼錢，一下子鋪出來，大家可能會有警戒。」

根據指揮中心最新規定，5月4日0時起，返國民眾若同住者有65歲（含）以上長者、6歲（含）以下幼童、慢性疾病患者（如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等），或無個人專用房間（含衛浴設備）者，入境後通通需入住防疫旅館；若經查資料申報不實者，最高可罰15萬元。

▼張太太每天透過視訊關心在澳洲的媳婦、兒子。（圖／東森新聞）

家裡僅一間衛浴！夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館價格高用不起。（圖／東森新聞）

▼張太太兒子說，回台住防疫旅館有困難。（圖／東森新聞）

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