北投「百慕達分隔島」！　單月7車「騎上去」　急裝警示牌

▲台北市北投區承德路七段該分隔島創下單月7車撞上卡住的離奇狀況，警方緊急加裝警示牌希能減少車禍發生。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市北投區承德路七段344巷口中央分隔島，今年4月間接連發生7起左轉汽車自撞分隔島交通事故，因小客車底盤較低，撞擊後車輛卡在分隔島上動彈不得，引發網友在FB北投地區社團一陣熱烈討論：「這根本是北投百慕達三角洲！」、「太扯了！根本鬼打牆！」、「大家行經該路段要小心！」。

▲台北市北投區承德路七段該分隔島創下單月7車撞上卡住的離奇狀況，分隔島擦痕累累。（圖／記者張君豪翻攝）

北投警分局發現該處形成事故熱點，立即派警員分析事故原因；警方指出：該路段分隔島原有的危險警示標誌已損壞，路燈燈桿至分隔島島頭間的警示反光標誌，因歷來路過車輛多次擦撞全數損毀，無法發揮既有的警示作用。

北投警分局立即聯繫交通管制工程處，緊急派員修復島頭之危險警示標誌；後續有關單位現場會勘時，北投警方建議，修改該處路口號誌燈做動方式，希望可以減少事故發生原因，警方說：透過上述手段改善，近期該路口均未再有類似交通事故發生。

北市警交通大隊、北投警分局下週將再邀集相關單位進行現場會勘，希望藉此確保行經該路口用路人車安全。警方指出，該路口事故頻傳，除了現場警示標識損壞以外，駕駛人駕駛習慣不佳、未依標誌標線行駛也佔大部分肇事原因。

北投警方說，經詢自撞導致車輛卡在分隔島的駕駛，大多是紅燈轉變為綠色直行箭頭綠燈後，未依規定到待轉區等待左轉綠燈，這些肇事車輛多是直從停止線處以「切西瓜」方式搶先迴轉，才導致車輛卡在分隔島上之窘境。

北投警分局呼籲，為維護自身與其他用路人安全，駕駛車輛務必遵循現場號誌、標誌及標線規劃行駛，切勿違規搶快。

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