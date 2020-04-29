　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

母3月才猝逝…北投溫泉小開命喪錢櫃最後發文曝！員工悲：派老闆一路好走

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼錢櫃大火罹難者黃嘉二臉書。（圖／翻攝當事人臉書）

▲黃嘉二在溫泉會館工作時待人親切，後來又自己成立直播經紀公司。（圖／翻攝當事人臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

錢櫃台北林森店惡火奪走5條人命，其中一名死者是北投某知名溫泉飯店小開黃嘉二，而他生前臉書最後發文是分享取得朋友的「頭號粉絲認證」。該友得知噩耗後留言，「兄弟謝謝你，這竟然是你的最後一篇發文⋯」也有員工哀悼，「 派老闆，真的好突然，你永遠是最大方最帥氣的老闆。」

據悉，33歲的死者黃嘉二，被警消發現陳屍在9樓的包廂內。黃父接到警方的通知到案，當場難過表示，原本26日下午要舉辦家族聚餐，但遲遲聯繫不上兒子，直到警方打電話來告知噩耗，才知道兒子命喪火窟。

據了解，黃嘉二在家中四兄弟中排行老二，黃的祖父在北投開設知名溫泉飯店，至今已傳至第三代，有50年的歷史，在當地頗具知名度。死者也獨自出資在東區成立直播經紀公司，才短短1年間就做出一番成績，旗下有許多直播主，平時與公司員工聚餐，也多由黃負責買單。

▼父親接獲惡耗，才知兒子命喪火窟。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼錢櫃大火罹難者黃嘉二臉書。（圖／翻攝當事人臉書）

溫泉會館員工得知噩耗則難過表示，黃雖是老闆的兒子，也曾在飯店內工作，平時滿好相處的，沒有自以為是老闆兒子的架勢，且待人親切常和員工打成一片。員工也低調透露，27日上班聽同事說才知道黃已遇難的消息，且黃的母親在3月左右去世，對老闆而言，一定是非常沉痛的打擊。據悉，黃母因心肌梗塞猝逝。

而黃嘉二生前臉書最後一篇發文是分享成為朋友的頭號粉絲，他標記朋友寫道「我已獲得認證！」而該友得知噩耗後也留言，「兄弟謝謝你，這竟然是你的最後一篇發文⋯」其他員工悲痛說，「派老闆，真的好突然，你永遠是最大方最帥氣的老闆」、「好突然..看到新聞完全不敢相信是你，派老闆一路好走。」

死者弟弟也在臉書說，二哥黃嘉二不幸罹難，因他交友廣闊，「不是每位好友我都認識，所以如果你有看到這篇文章，想參加告別式，請私訊我，與我聯繫。在這先感謝各位好友的關心。」

ET快訊
張雅琴跌落神壇！哽咽談林森錢櫃惡火　網友不買單：雙重標準弱爆
火噬錢櫃716包廂！他衝回火場嘶喊…2友聽「服務員一句話」上
羅志祥再爆「後宮4女星」女神花名單　崩潰「像狗一樣」求饒周揚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「陳啟禮的大哥」毆妻！謀奪3000萬大安區房產　帥如港星自豪：越娶越有錢

鄰居內褲對著我！他門口掛爺爺遺照反擊：師父說等孩子7歲再撤才可保平安

型男名師「騙上流政二代8千萬」　一被起訴就出家！藏內湖豪宅開課

母3月才猝逝…北投溫泉小開命喪錢櫃最後發文曝！員工悲：派老闆一路好走

林森北路近況曝！酒店停業、錢櫃惡火衝擊　「五木區」瞬成空城

「騙扁神棍」超複雜身世起底！生父職業讓他窺探上流社會　連親媽都不認

警方通知以證人身份「說明詐欺案」　澎恰恰未現身警局

投資拍片驚傳遭騙匯180萬？　藝人澎恰恰報案警追吸金者

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

星聚點被勒令停業！北市消防局查證結果出爐：3間不合格

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

北捷「不小心巴頭」變十八般武藝　月台當擂台！上位壓制PK剪刀腳

「母在鍋中煮」小猴緊握媽媽不肯放 右手遭燙傷！送醫 漸復原、努力長大

「菜花」潛伏期長達3周～8個月！　預防勝治療...醫：請正確使用套套

「陳啟禮的大哥」毆妻！謀奪3000萬大安區房產　帥如港星自豪：越娶越有錢

鄰居內褲對著我！他門口掛爺爺遺照反擊：師父說等孩子7歲再撤才可保平安

型男名師「騙上流政二代8千萬」　一被起訴就出家！藏內湖豪宅開課

母3月才猝逝…北投溫泉小開命喪錢櫃最後發文曝！員工悲：派老闆一路好走

林森北路近況曝！酒店停業、錢櫃惡火衝擊　「五木區」瞬成空城

「騙扁神棍」超複雜身世起底！生父職業讓他窺探上流社會　連親媽都不認

警方通知以證人身份「說明詐欺案」　澎恰恰未現身警局

投資拍片驚傳遭騙匯180萬？　藝人澎恰恰報案警追吸金者

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

星聚點被勒令停業！北市消防局查證結果出爐：3間不合格

「陳啟禮的大哥」毆妻！謀奪3000萬大安區房產　帥如港星自豪：越娶越有錢

不爽愷樂潛規則上位「有男友還跟小豬搞一起」！　周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

陳時中請吃龜苓膏...仁和堂當晚「歸零膏」被掃空！網笑：台灣第一業配王

「首位女性駐美代表」點名蕭美琴？　4月1日剛出任國安會諮詢委員

鄰居內褲對著我！他門口掛爺爺遺照反擊：師父說等孩子7歲再撤才可保平安

剛送走罹癌弟…又收到媽媽病危通知！　狄鶯「1個月暴肥13kg」素顏失魂呆站路邊

WHO強調台灣1年出席8場會議「算多了」　口譯哥打臉：每年數百場7成拒台參加

型男名師「騙上流政二代8千萬」　一被起訴就出家！藏內湖豪宅開課

男性隱形殺手是它　排尿困難、頻尿、尿不乾淨都是警訊

防疫百天10大現象！台人排隊買口罩、瘋搶衛生紙

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

林口我最兇！撂人恐嚇館長索會員卡下場曝

星聚點被勒令停業！北市消防局查證結果出爐

投資拍片驚傳遭騙匯180萬？

一騙再騙連親媽都不認　黃琪超複雜身世揭密

母3月才猝逝…北投溫泉小開命喪錢櫃最後發文曝！員工悲

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

與母姊相依為命　保險業務林森錢櫃遇難

冒李嘉誠詐萬片口罩　黃琪遭拘提

警通知以證人說明詐欺案　澎恰恰未現身

溫泉小開缺席家庭聚會　老父接電話瞬間崩潰

酒店停業+錢櫃大火　五木區近況曝

慶生變忌日「閨蜜朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃？

卡拉OK老闆娘遭狂歐斷氣埋屍　6年不爛就等出土

更多熱門

相關新聞

酒店停業+錢櫃大火　五木區近況曝

酒店停業+錢櫃大火　五木區近況曝

中央疫情指揮中心在9日下令「酒店業即日起停業」，至28日已經停業20天，原本到了夜晚人聲鼎沸的林森北路瞬間成了空城，又加上26日上午林森錢櫃的一場大火，更加黯淡無光。

錢櫃過失致死傷賠不賠？保險局說話了

錢櫃過失致死傷賠不賠？保險局說話了

彰化安檢　1家廣播故障限期改善　

彰化安檢　1家廣播故障限期改善　

突襲！享溫馨KTV警報沒響遭令停業

突襲！享溫馨KTV警報沒響遭令停業

溫泉小開缺席家庭聚會　老父接電話瞬間崩潰

溫泉小開缺席家庭聚會　老父接電話瞬間崩潰

關鍵字：

黃嘉二錢櫃北投

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

老公呼呼大睡…妻心死「懷抱幼女27F墜亡」

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

忍住不上床就有300萬入袋！

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

疫爆圖曝20天台灣奇蹟　4萬人看呆

4匪逼交出女友　17歲少年怒抽刀殺人：關7年還好

火噬錢櫃716包廂！服務員1句話…2人上樓慘死

美國警告：新冠肺炎會絕地大反攻

《慾罷不能》4CP其中一對要結婚

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面