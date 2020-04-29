母3月才猝逝…北投溫泉小開命喪錢櫃最後發文曝！員工悲：派老闆一路好走

▲黃嘉二在溫泉會館工作時待人親切，後來又自己成立直播經紀公司。（圖／翻攝當事人臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

錢櫃台北林森店惡火奪走5條人命，其中一名死者是北投某知名溫泉飯店小開黃嘉二，而他生前臉書最後發文是分享取得朋友的「頭號粉絲認證」。該友得知噩耗後留言，「兄弟謝謝你，這竟然是你的最後一篇發文⋯」也有員工哀悼，「 派老闆，真的好突然，你永遠是最大方最帥氣的老闆。」

據悉，33歲的死者黃嘉二，被警消發現陳屍在9樓的包廂內。黃父接到警方的通知到案，當場難過表示，原本26日下午要舉辦家族聚餐，但遲遲聯繫不上兒子，直到警方打電話來告知噩耗，才知道兒子命喪火窟。

據了解，黃嘉二在家中四兄弟中排行老二，黃的祖父在北投開設知名溫泉飯店，至今已傳至第三代，有50年的歷史，在當地頗具知名度。死者也獨自出資在東區成立直播經紀公司，才短短1年間就做出一番成績，旗下有許多直播主，平時與公司員工聚餐，也多由黃負責買單。

▼父親接獲惡耗，才知兒子命喪火窟。（圖／翻攝當事人臉書）

溫泉會館員工得知噩耗則難過表示，黃雖是老闆的兒子，也曾在飯店內工作，平時滿好相處的，沒有自以為是老闆兒子的架勢，且待人親切常和員工打成一片。員工也低調透露，27日上班聽同事說才知道黃已遇難的消息，且黃的母親在3月左右去世，對老闆而言，一定是非常沉痛的打擊。據悉，黃母因心肌梗塞猝逝。

而黃嘉二生前臉書最後一篇發文是分享成為朋友的頭號粉絲，他標記朋友寫道「我已獲得認證！」而該友得知噩耗後也留言，「兄弟謝謝你，這竟然是你的最後一篇發文⋯」其他員工悲痛說，「派老闆，真的好突然，你永遠是最大方最帥氣的老闆」、「好突然..看到新聞完全不敢相信是你，派老闆一路好走。」

死者弟弟也在臉書說，二哥黃嘉二不幸罹難，因他交友廣闊，「不是每位好友我都認識，所以如果你有看到這篇文章，想參加告別式，請私訊我，與我聯繫。在這先感謝各位好友的關心。」