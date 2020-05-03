今日「加零」離管制鬆綁更近？　陳時中提「歷史教訓」：不能大意！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎今再度「加零」，民眾也殷殷期盼解除相關管制措施。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提了一件「歷史教訓」提醒民眾「不能大意」以及貿然解除所有管制的後果。

陳時中指出，1918年西班牙流感大爆發時，費城因未及時針對社區採取防治措施，最終導致超過1萬人死亡，而同在美國的另一個城市聖路易斯，在出現首例確診後即採取關閉學校、教堂等一系列管制措施，因此在疫情高峰時，聖路易斯的死亡數遠低於費城，但在疫情開始下降後，因各項管制鬆綁，聖路易斯反而造成另一波的疫情及死亡人數增加。

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陳時中進一步強調，由上述歷史事件可知，面對疫情不可輕易鬆懈，唯有配合各項防疫措施，並落實個人勤洗手、戴口罩、咳嗽禮節等良好衛生習慣，才能維持現有防疫成果、早日回歸常態生活。

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中說明最新疫情進度。（圖／指揮中心提供）

另外，引起國民恐慌的敦睦艦隊也即將解除隔離。陳時中說，共713人已於今日清晨隔離期滿，將進行最後採檢，全員檢驗陰性即可解除隔離返家，預計今日傍晚可全數檢驗完畢，最快明日可解除隔離，但所有人返家後需落實自主健康管理。

陳時中強調，本起事件發生後，指揮中心與國防部一同努力守住社區，也希望民眾能給予仍在住院中的確診個案支持與鼓勵，期望他們能早日康復，指揮中心將與國防部持續檢視並修正艦隊防治措施相關流程，以避免相同情況再次發生。

指揮中心也建議，未來艦隊上可配置核酸檢測試劑與儀器，考量艦隊出航執行任務航行時間長，且艦上缺乏檢驗設備，一旦於任務期間出現疑似個案，可提供艦上軍醫做為診斷參考。

▲今日無新增病例，累計332人解除隔離。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）