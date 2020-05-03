高雄惡火奪5命..醫師夫妻擠窗邊「肉身護3子」！警消鼻酸：想多爭取一點時間

▲高雄大連街五死火警，警消指出救援一家5口的位置。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市大連街3日發生火警，一名賴姓心臟科名醫一家7口當中，只有賴醫師跟老婆被順利救出，女兒以及女婿和3個孫子全都葬身火窟，進入火場搜救的高雄市特搜中隊消防員說，看見他們的時候，全都擠在4樓的窗邊，5個人緊緊抱在一起，而父母還用肉身保護孩子到最後一刻，無奈還是無法挽回悲劇。

進入火場進行人命搜救的警消說：「第一時間我們只有看到兩個，就是兩大兩小在四樓的前面，我們先救一個，一開始我跟前金先各抱一個小孩，然後就從樓梯走下來」。這名警消表示自己當時是從四樓將小孩子抱下一樓搶救，一度也因為水線太多，有點搞不清楚，走到三樓廚房的位置還一度以為是一樓，不過也有馬上發現，才又沿著樓梯走下來。

▲高雄大連街五死火警，警消指出救援一家5口的位置 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄大連街五死火警，警消救出一人。（圖／記者吳奕靖攝）

警消也表示當時發現他們的時候，是5個人都抱在一起，「就比較明顯是2個抱在一起」，這2個應該是父母，然後底下是小孩子，是全都依偎在一起，警消說不排除父母親想用肉身來保護小孩，為孩子們爭取多一點的存活時間。

其實警消找到這一家5口的位置，就是在這棟5層樓透天民宅當中的4樓，4樓是他們的起居室，他們全擠在4樓靠近窗戶的地方，這一面是剛好靠近消防車搶救的那一面，可惜被救出的醫師夫妻以及他們的3個孩子，上午10點多仍宣告搶救無效。

▲高雄大連街五死火警，家屬在門口焦急等待，希望有奇蹟發生。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄大連街五死火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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