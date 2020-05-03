醫生世家5人慘死火窟　關鍵原因曝！木造裝潢+內部正裝修…

▲三民區清晨住宅火警。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區清晨7點傳出住宅火警，經搶救2小時，屋內5名受困人員雖已脫困，但稍早警方證實，5人送醫後均不治。現場指揮官陳明桐稍早受訪時也透露搶救困難原因，是因為屋內有大量易燃物質，火勢猛烈導致搜救過程一度出現困難。

▲現場指揮官陳明桐。（圖／記者吳奕靖攝）

▲三民區清晨住宅火警。（圖／記者吳奕靖攝）

現場指揮官陳明桐指出，起火透天厝是2間打通，房屋裝潢及家具都是以木頭為主，且內部正在進行裝修，擺放許多易燃物物質，加上強化玻璃出、鐵窗、鐵門阻隔，濃煙無法及時散出，導致屋內燃燒猛烈，高溫讓搜救過程產生難度。

▲家屬在外焦急等待，數度腳軟崩潰痛哭。（圖／記者吳奕靖攝）

陳明桐表示，住宅內部並未裝住警器，所以錯失第一時間逃生機會，初步了解起火位置大概是在3樓往上竄燒，因4樓裝設鐵窗，所以雲梯車無法進行救援，2名大人及3小孩無法及時逃出，目前起火原因仍待調查。

▲警消佈水線搶救。（圖／記者吳奕靖攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【相關新聞】

快訊／高雄透天厝清晨火警 搶救2小時全脫困…5人皆無生命跡象

高醫前院長住家惡火！醫師女兒女婿一家五口亡...被救出時緊緊抱一起



高雄惡火奪5命..醫師夫妻擠窗邊「肉身護3子」！警消鼻酸：想多爭取一點時間

高雄醫生世家5人葬火窟 還原警消驚險搶救113分鐘！鄰目睹：她窗邊喊救命