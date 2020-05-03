「思覺思調想XX小蘿莉」工程師PTT貼文　涉恐嚇危害安全下場慘

記者張君豪／台北報導

刑事局日前接獲民眾檢舉，可能因嘉義鐵路勇警被殺害，犯嫌卻因罹患思覺失調症遭法院判處無罪，結果在PTT八卦版發現有網友留言「思覺失調可以XX小蘿莉嗎……我最近常常思覺失調…這週末想要停藥…下週一要去學校門口動手……」等噁心言論，隨即引發大批鄉民回應、譴責，刑事局接獲檢舉後，為避免引發民眾恐慌；警方獲報後立即並查證留言者身分及動機。

▲刑事局根據PTT PO文約談涉案的李姓工程師到案說明 。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局外勤隊偵二大隊追查，經調閱相關資料分析，確認PO文者身分為李嫌，並於5月2日通知到案說明，警方循線在台北市文山區約談現年36歲、任職某科技公司的資訊工程師李姓男子到案說明，經李男到案後坦承是自己針對鐵警遭殺害，法院輕判無罪，她認為太誇張才會留言說要犯罪藉此諷刺法院，未料就此觸法。

刑事局指出：李嫌表示該言論係針對鐵路警察李承翰遭刺死案，承審法官以思覺失調判決無罪，以反諷方式及有趣言詞表達內心感受，並無實際從事犯罪之想法及作為，然其言論已涉不法。另查李嫌無精神病史也無犯罪前科，警方訊後將依違反恐嚇危害公眾安全罪函送台北地檢署偵辦。

警方私下透露：能體諒李民po文諷刺時事心態，但聲稱要攻擊小朋友並到學校去動手就是觸法，呼籲民眾討論、批評時事要保持理性，避免違法。

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