英相強生眼眶泛紅！首披露「加護病房生死關頭」：醫師曾為宣布死訊做準備

▲強生歷經這場生死關頭後，也意識到新冠肺炎沒有藥可以醫。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國首相強生3日受訪時，首度披露當初因感染新冠肺炎入住加護病房的時刻，戴上氧氣罩的他，吸入「一公升又一公升」的氧氣來保命，但情況卻是持續惡化，醫師甚至著手準備宣布他的死訊。憶起這段回憶，他變得情緒激動，一度聲音顫抖、眼眶泛紅，幸運的是，強生在入院一周後康復出院，重申對醫療人員的感謝，歷劫歸來之後重返工作崗位，也開心迎接未婚妻生子的喜訊。

▲強生確診後進行隔離，利用視訊會議方式遠距上班。（圖／路透）

星期太陽報報導，現年55歲的強生3月27日確診新冠肺炎（COVID-19）後，與未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）分開隔離，但他仍繼續在唐寧街10號樓上的一套公寓房內辦公。他直言，其實他當時相當難受，儘管沒有呼吸困難的狀況，身體狀況仍未好轉，最終才聽取專家們的建議前往醫院接受治療，「現在想起來，他們強迫我去（醫院）的決定是對的。」

強生4月5日入住蓋伊和聖湯瑪斯醫院（Guy's & St Thomas' Hospital），隔日轉入加護病房，9日轉回普通病房，並於12日出院，隨後靜養約莫2周。

但憶起入院這段期間，強生坦言，這有可能是他人生第一次面對死亡，且直到轉入加護病房後，他才意識到這一切有多嚴重，我記得我當時很沮喪，我不明白為什麼（我的身體狀況）沒有好轉」，吸入「一公升又一公升」的氧氣來保命，但身體各項指數一直往錯誤的方向走，「那真的很辛苦，我不否認」，也經常問自己何時才能擺脫當前的狀況。

他也說，當時醫師一度考慮要進行插管治療，甚至著手準備宣布他的死訊。

▲強生6日當地晚間7時左右住進倫敦南部聖湯瑪斯醫院的加護病房 。（圖／路透）

歷經這段生死關頭，強生也意識到，確診新冠肺炎之後，沒有藥可以醫，也沒有任何治癒對策。在他講述這段過程的同時，也感謝醫療團隊的照料，讓他能撐過這一切，而他的聲音也變得顫抖、眼眶開始泛紅，在短暫停頓緩和情緒、深呼吸一口氣之後提到，「我講到這些就變得很激動。」

在強生出院17天後，席孟茲在倫敦的醫院產下一名男嬰，母子均安；席孟茲2日透過Instagram帳號證實，他與強生的兒子名叫威爾弗雷德．勞瑞．尼可拉斯．強生（Wilfred Lawrie Nicholas Johnson）。報導表示，中間名「尼可拉斯」是感謝成功救了強生性命的2名醫師，分別是普萊斯（Nick Price）及哈特（Nick Hart）。

▼ 英國首相強生與未婚妻席孟茲。（圖／路透）

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