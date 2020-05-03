離婚第二天前夫「爽中2400萬」頭獎...她氣炸：欺負人！怒討獎金結局賺翻了

▲吳女氣炸提告怒討獎金 。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

中樂透一夜變千萬富翁，是不少人夢寐以求的事情，然而重慶梁平縣一名吳姓女子，與結婚16年丈夫離婚的隔天，竟得知前夫56元（人民幣，下同）買的彩券中了573萬元（約新台幣2400萬元）頭獎！這讓她瞬間氣炸，認為前夫在買彩券時2人仍是夫妻，因此她以婚內夫妻共同財產為由，索取近一半的獎金。

據《看看新聞》報導，吳女2015年2月25日與孫姓丈夫辦理了離婚，16年婚姻告終，夫妻分道揚鑣，然而就在離婚後的第二天，她接到朋友電話，稱她前夫中大獎了。吳女迫不及待用手機查詢，結果讓她如同五雷轟頂，前夫果然中了一等獎，金額高達573萬元！

▼ 吳女從友人處得知前夫中了頭獎 。（圖／看看新聞）

更讓吳琳琳無法接受的是，她查詢到前夫購買這張彩票的日子，是2015年的2月17日，這個時候他們仍是夫妻，因此她認為自己是被刻意離婚的。面對吳女的質問，前夫表示彩券是他母親所購買，如果是婚內夫妻共同財產，必須是孫男請母親代買或他本人購買，前妻吳女才有資格分享獎金。

吳女2015年4月一紙訴狀將前夫告上了法庭，要求分割一半的獎金，稅後共計230萬元。2015年9月6日，梁平縣人民法院一審判決，確認彩票為孫男的母親李秀英購買，獎金歸其所有；鑒於原被告在婚姻期間均沒有固定工作，與孫男母親共同生活、經營茶館，因此買彩票的錢應視為家庭開支，獎金應依法平均分給4位家庭成員，吳女應分得115萬元（約新台幣482萬元）。

但吳女對判決結果不服，繼續提出上訴。最後，重慶市第二中級人民法院撤銷了一審法院判決書，作出了二審判決，認定彩券是由孫男購買，是在婚姻期間內夫妻的共同財產，孫男應向吳女支付彩券獎金的一半230萬元。