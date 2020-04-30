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社會 社會焦點 保障人權

臉書甜喊人夫「相信你還是很愛我」　女業務辯：我對朋友都這樣

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記者黃翊婷／台北報導

王姓女業務因為工作與鄭姓人夫熟識，今年1月間兩人透過臉書互傳「我相信你還是很愛我滴（的）」、「我發現我頂多一天沒看到你，第二天我就覺得有點久了」等曖昧訊息，結果被鄭妻發現，反遭提告求償40萬元。士林地院簡易庭認為王女的行為確實侵害配偶權，最後判她應賠償鄭妻9萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲▼情侶,結婚,夫妻,牽手,時尚,交往。（圖／Pixabay）

▲王女聲稱她都是這樣「關心」朋友、同事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

鄭妻在判決書中主張，丈夫因為工作關係與王女有往來，她在明知男方已婚的狀態下，仍從今年1月起傳送曖昧訊息，包含「我相信你還是很愛我滴（的）」、「你明天不是要陪你老婆出去」、「我好想你」等等，丈夫也回答想跟她出去相親相愛。

這還不是最誇張的，鄭妻聲稱，當這件事情曝光之後，王女聽到可能會挨告，表面上先是道歉，背後卻對丈夫訴苦，「趕快睡，明天才能見面，我很期待明天」、「我發現我頂多一天沒看到你，第二天我就覺得有點久了」、「還會很想你，還會很愛你」，害他們的婚姻關係產生破綻，險些離婚，越想越不甘心，這才決定提告求償40萬元。

▲悲傷,難過,憂鬱,哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鄭妻與丈夫差點吵到離婚。

對於被指控為小三，王女辯稱，鄭妻是用聊天資料斷章取義，雖然她的確有傳送上述訊息給鄭男，但不論是對身邊男女同事還是朋友，她都是以這樣的方式進行聊天對話，並非只對鄭男如此，這些內容都是普通朋友之間的對話而已，況且男方也沒有特別袒護，兩人之間是清白的。

不過，士林簡易庭法官認為，王女坦承傳送訊息，也沒有否認知道鄭男已婚，卻在聊天內容使用親暱用語，顯然已經逾越與一般朋友間正常交往的範疇，足以認定破壞鄭姓夫妻共同生活的圓滿安全及幸福，侵害鄭妻的配偶權，考量到逾越的程度尚非嚴重，最後裁定應賠償9萬元較為適當，全案仍可上訴。

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