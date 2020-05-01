遼寧號完成跨區海訓返青島　新華社：檢驗體系作戰能力

▲國防部釋出監測到的中共遼寧號(CV-16)航空母艦畫面。（圖／國防部提供）

記者陳政錄／綜合報導

備受關注的解放軍遼寧艦航母編隊動向更新。據大陸官媒《新華社》報導，該航母編隊已於4月30日，在完成近一個月的遠海跨區機動訓練後，返回青島某軍港。並指「稱通過訓練，進一步提升了遠海實戰化訓練水平，檢驗了遼寧艦編隊體系作戰能力。」

據大陸官方揭露訊息，本次遼寧艦航母編隊近一個月的遠海跨區機動訓練，是年度計劃內的正常安排，時間長、課目多、強度大、海空情複雜。

▲遼寧艦隊28日行經宮古海峽，進入東海時，受到日本防衛省關注。（圖／翻攝日本防衛省）

值得注意的是，在20多天的航程期間，遼寧號編隊首先於4月10日穿越宮古海峽，從台灣上方突破第一島鏈，接著南下經台灣東部海域後，4月12日經巴士海峽進入南海演訓

到4月22日，航母編隊再次經過巴士海峽，自台灣東部海域進入西太平洋，繞經台灣鄰近海域後，在4月28日穿越宮古海峽北返。過程中，包括我方國防部、陸委會，以及日本防衛大臣、 美國國務卿蓬佩奧，都對解方軍在疫情期間的舉動表達抗議。

我國防部長嚴德發曾在4月14日赴立法院備詢時，表示國軍已就陸方的種種舉動，包括軍機艦擾台等，作最壞的打算，「就算開戰，國軍都有因應方案。」

▲中共解放軍在疫情期間，於南海和台灣周邊海域動作頻頻，美方和台灣、日本也高度關注。（圖／CFP）

對此，大陸國防部發言人吳謙回應，解放軍組織系列軍事行動，旨在維護國家主權和領土完整，針對的不是廣大台灣同胞，而是極少數「台獨」勢力及其分裂行徑。「需要強調的是，任何形式的以武拒統都有悖民族大義，都注定失敗。」

另對於美方、日方的指控，吳謙也說，這是解放軍根據年度訓練計劃開展演訓活動，完全符合國際法和國際慣例。他補充，中方將繼續依法在相關海空域組織演訓活動。

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