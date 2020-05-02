影／60多歲女性獨自到澳洲、日本旅遊染疫！途中不停出現「發燒、咳嗽、嘔吐」

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2日）下午記者會宣布新增3例確診案例，全數境外移入，其中案430於2月獨自前往澳洲旅遊，3月再到日本，出現發燒、咳嗽、嘔吐症狀，返台後於今日確診。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心說明，該名案例於2月22日前往澳洲旅遊，3月24日自澳洲前往日本，4月9日起反覆出現發燒、咳嗽、嘔吐症狀，4月30日返國入境時主動告知曾有症狀，由機場檢疫人員採檢通報，於今日確診。

指揮中心表示，國內昨日新增375例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報63,713例(含62,344例排除)，其中432(今日新增案430至432)例確診，分別為346例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，324人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

另外，4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，截至目前2人就醫治療中、2人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。有關敦睦艦隊(磐石艦)群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,995人，其中584人為居家隔離對象，已採檢482人，478人為陰性，其餘檢驗中；1,411人為自主健康管理對象。