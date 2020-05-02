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國小校長上班炒股　3年半買賣逾21億遭監察院彈劾

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▲監察院。（資料照／記者林健華攝）

▲監察院。（資料照／記者林健華攝）

記者蘇晏男／台北報導

澎湖縣白沙鄉赤崁國小校長蔡樂生多次被檢舉「沉迷股市怠忽職守」，但仍未知警惕，約花3年半時間，委託買進上市股票約21.75億元、委託賣出約21.71億元。監察院1日通過針對兩位監委向蔡樂生所提的彈劾案，移送公懲會審理。

提案監委章仁香、陳小紅指出，蔡樂生擔任中山國小及赤崁國小校長期間，多次被民眾檢舉「沉迷股市怠忽職守」，經澎湖縣政府調查證實，蔡違反上班時間從事非公務行為的規定，並多次勸阻，仍未知警惕，不僅意圖對其懷疑爆料的中山國小教師進行秋後算帳，還持續委託證券買賣股票。儘管新聞媒體報導蔡的行為後，被縣政府記申誡1次，但他仍未覺醒，甚至辯稱「上班時並不操作，只是偶而當成金融教育了解」。

監委透露，蔡樂生接受監察院詢問時，雖表示「我之前認為可以買股票，我承認不是我的專業，但是後面我們就利用下課時間或下班時間去預掛股票。我會儘量當天一定要把股票賣掉，我大部分時間都是在下課時間買賣股票」，但根據蔡107年6月的凱基證券股票買賣交易紀錄，顯示蔡樂生的言論屬推諉卸責之詞。

監委表示，監察院調查自104年4月1日至107年9月15日止約3年半期間，蔡樂生的委託買賣股票情形，發現其共計委託買進上市、上櫃股票1萬3265筆、4萬2036張，金額約21.75億元；委託賣出上市、上櫃股票2萬240筆、4萬2079張，金額約為21.71億元。

監委認為，蔡樂生股票交易進出頻繁，在買賣下單的機動性及股票價格瞬息萬變的情勢下，能否專心執行校長職務不無疑慮。監委強調，蔡樂生上班時間頻繁進出股市的事實，已嚴重影響校長職務的執行，違失情節重大，違反《公務員服務法》相關規定，已有《公務員懲戒法》第2條的應受懲戒事由，故依《憲法》第97條第2項、《監察法》第6條的規定提案彈劾，並移請公懲會審理。

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