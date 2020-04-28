正宮在一旁！高雄女與小王傳訊互撩：硬了就戰到早上　她見「甜蜜肉照」氣瘋

▲李女抓包妻子外遇，氣得對小王提告求償。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／高雄報導

鄭姓女子與曹姓男子大搞外遇，2人還互傳鹹濕對話，「想看你高潮」、「讓你爽翻天」、「硬了就戰」等，甚至互傳親密照片，讓鄭女的李姓元配發現後氣炸，憤而向曹男提告求償。法院審理後，判曹男須賠償李女10萬元。

根據判決，李女提告主張，曹男明知道她與鄭女在2019年6月5日就已經結婚，卻在同年9月18日起不斷與鄭女互傳親密對話，讓當下抓包妻子外遇的她相當震驚，便與鄭女起爭執，而鄭女也坦承偷吃，並答應不再與曹男往來，雙方也約定好給彼此3個月的時間修復婚姻。

然而，事隔不到10天，李女卻又發現鄭女根本沒有跟曹男斷絕聯繫，甚至更明目張膽的互傳訊息，內容提及，「太美了怎麼很想親」、「戰到早上是嗎？」、「硬了就戰硬了就戰、直接不睡覺」、「妳何時要讓我好好的享受妳的身體」、「我生日你可以角色扮演嗎」、「這樣我一定插整晚」、「當然是可以讓妳爽翻天的啊」、「我想看妳最高潮的臉」、「很想跟妳做愛」等，內容極其鹹濕，甚至還互傳裸照，而鄭女再度被抓包後，竟惱羞離家與她分居，讓她大受打擊，因此對曹男提告求償。

法院審理期間，曹男辯稱，自己認識鄭女的時間比李女還早，且不知道2人何時結婚，且事發後鄭女有透過通訊軟體與他聯繫，他也當下就保證不會再與對方聯絡，因此拒絕賠償。

不過，法院審理時勘驗對話，認定曹男與鄭女逾越一般普通朋友的正常交往，且其行為也逾越了社會一般通念所能容忍的範圍，已達到破壞婚姻圓滿的程度。另外，李女事發後也傳訊要曹男道歉，曹男也立刻表示歉意，足以認定曹男在知悉鄭女已婚後仍與對方做出傷害李女的事，因此判他須賠償李女10萬元。全案可上訴。

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