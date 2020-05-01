殺警判無罪　侯友宜：判決不符社會期待　未來要付出代價

▲新北市長侯友宜受訪談殺警案判決。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

鐵路警察李承翰去年7月執勤時遭搭車逃票的鄭姓男子持刀刺死，因兇嫌患有思覺失調症30日獲判無罪，鑑定醫師表示「社會觀感不是他要顧慮的」對此，新北市長侯友宜1日表示，不符合社會期待的判決，未來社會是要付出成本與代價的。

對於殺死警察獲判無罪，引起社會公憤，侯友宜表示，重大社會事件的審判，當然需要審酌社會各界的意見，但思覺失調症鑑定只是審判的一環，做出符合人民期待與社會觀感的判決，對於社會未來所付出的成本與代價是法官需要全盤考量判斷的，尊重專業鑑定，但是法官仍需要全面考量，做出正公正、公平的審判。

侯友宜說，大家了解患有思覺失調的犯人，也是個生病的病人，且在審判的過程中當然可以參酌各方意見，但是判決仍要符合社會期待，這次的結果與社會感情實在相差太遠，尤其台灣的強制就醫最多只有5年，國外才能長達30年，雖然尊重司法，但仍要表示非常遺憾。

對於嫌犯未來趴趴走可能再次對社會造成危害，侯友宜也表示，當嫌犯交保出來一段時間，在沒有審判確定前，一定有空窗期，一定要啟動社會安全監控網，包括警政、衛生、區公所，各單位隨時對他的行蹤有所掌控，避免類似案件再次發生，所以要反思，一個案子不符合期待背後的代價，就是未來社會要付出的成本。