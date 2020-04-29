亂棒打死21歲男…辯「欠我爸20萬」　慘被打臉：你爸過世他才5歲

▲涉案的李姓主嫌到案後辯稱他欠我爸20萬，但警方卻遭警方打臉。（圖／記者郭世賢攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名21歲的男子，在29日凌晨遭人約到迪化街民宅商討債務，但男子一進門發現8名惡煞在內，其中5人將人帶進房間內痛毆，造成男子身上多處瘀青，警消到場後緊急將人送醫，但最後經過搶救後仍宣告不治。

警方調查，21歲的張姓男子因與22歲的李姓主嫌有金錢糾紛，李男辯稱，因張積欠父親20萬元，所以代替父親上門討債，警方追查發現，李男父親在2004年早已過世，當時張姓男子僅5歲，怎麼可能欠下20萬鉅款。

警方目前懷疑張姓男子積欠李嫌數十萬債務，也正深入追查積欠債務原因，案發當時，李透過周男約出張姓男子，張搭小黃抵達迪化街一處民宅時，卻發現裡面早已聚集8名惡煞，其中5人則分持棍棒、高球桿以及熱融膠，將張男拖進房間內痛毆。

最後現場圍觀的人看不下去報警，一群人一轟而散，僅留下住在民宅內的男子，警方展開追查，在29日下午發現涉案的7人行蹤，隨即前往追查，但其中一台載著4男2女的銀色轎車，行駛間突然失控衝過分隔島，撞上國小石牆。

銀色車上6人分送醫院進行搶救，目前仍有2人仍在醫院進行接受治療，而警方到場時正好李嫌的黑色轎車前往與銀色轎車會合，警方順勢要李嫌下車帶回釐清案情。

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