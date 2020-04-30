他問卦「如果摩斯專注賣紅茶…」　鄉民笑推有搞頭：被漢堡耽誤的手搖店

▲摩斯漢堡是源自日本的跨國連鎖速食餐廳。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少人喜歡摩斯漢堡，尤其紅茶更是其特色之一，甚至有網友認為，摩斯的賣點不在漢堡，而是靠「紅茶和環境」取勝。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「如果摩斯不必分心做漢堡有多可怕？」文中表示，如果摩斯不分心做漢堡，而是專注在紅茶，「這世上還有哪間速食店敢誇口……可以打敗他呢？」

這位網友文中表示，「摩斯，最強大的其實是他的紅茶，如果有天得到了他的陳宮，從此不必分心做漢堡，而專注在紅茶之上的話，這世上還有哪間速食店敢誇口……可以打敗他呢？有卦？」

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看到貼文後，許多網友也大讚摩斯紅茶真的好喝，「可以加檸檬片」、「被漢堡拖累的紅茶店」、「他們改手搖店賣紅茶搞不好有搞頭」、「我紅茶控天天喝，摩斯的紅茶真的好喝」、「摩斯紅茶好喝+1，以這價位來說」、「超。級。好。喝！摩斯紅茶才是本體。」

▲許多人吃摩斯漢堡必配摩斯紅茶。（圖／資料照）

也有人忍不住表示，「那就是飲料店啊X」、「摩斯強的明明就蒟蒻濃湯和加點的東西」、「摩斯不是賣蒟蒻的嗎」、「摩斯雞塊明明很好吃，雞腿塊更好吃」、「肯O基冰紅茶也不錯啊」、「mos紅茶已經變普通很久了吧」、「早就變難喝了還在造神。」還有網友透露，摩斯用的是東爵的茶包，其實自己買回家就泡得出同樣的味道。

不過本站曾報導《摩斯紅茶竟然藏N年「隱藏版點法」！ 網推爆：每次去必加啊！》有網友透露讓摩斯紅茶更好喝的秘方，就是點餐時告知店員「紅茶加檸檬片」，增添風味後更好喝。話題引起其他人熱論「每次去必加」、「我都加奶球」、「我也是別人講的才知道」、「加檸檬片更好喝哦」、「速食店中我也覺得mos最優，但要加檸檬片」、「推，摩斯冰紅茶加三片檸檬。」