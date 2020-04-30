YouTuber走下坡變模仿大會！鄉民分析百萬咖...嘆「最慘的是語言頻道」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣YouTuber多年前異軍突起，成為超夯新新行業，如今越來越多內容高度相仿，讓許多閱聽眾疲勞，就有鄉民直言，不少YouTuber入行選錯題材，後來又沒有適時轉型，最後紛紛淪為模仿大會。

談到YouTuber，2008年出道的蔡阿嘎可謂台灣YouTuber界始祖，也是本土第一個訂閱超過百萬門檻的人，而後大票人馬前仆後繼拍片入行，將產業推向高峰，其中竄紅的佼佼者們更「錢途」大開。

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如今，不少網友都覺得，Youtuber們似乎開始走下坡，包括生硬的業配、換湯不換藥甚至乏善可陳的內容，或者是題材過於低俗，讓人不敢領教。

▲蔡阿嘎和妻子二伯。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

一名網友在PTT發文提出看法，直言「入行的時候選錯題材，題材燒完之後不知所措開始變成模仿大會。最慘的是語言類的頻道，像阿滴、Ryu跟Yuma，語言這類東西本身能做的影片本來就有限，目前看到比較有哏的是中國的Mr. Yang，不過他也意識到該開始轉型了，能撐這麼久應該也是因為待的國家多，還能講講文化差異、口音差異之類的。」

至於轉型成功的例子，網友認為，美食YouTuber千千就屬於這種，「從一開始的大胃王轉成現在的開箱，手作搭配自己大胃王的屬性，轉型後訂閱數有上來，觀看數也持續上升。」

▲阿滴與滴妹在網路上都擁有高人氣。（圖／翻攝自Facebook／阿滴英文）

而遊戲實況或日常生活路線的，他直言，活著的大多不是選對題材，而是靠本身的個人魅力，「蔡阿嘎、HOWHOW、阿神、菜渣、老皮這些，賣的是個人特色，加上養了很多年的觀眾，可以說是YT圈的長青樹了。」

不過他話鋒一轉，表示最佩服的是狠愛演裡的蛇丸，「根本出生就是來吃這行飯的，吃個飯、沒什麼爆點就幾百萬人看，還不是1、2部而已，是很多部都這樣，影片內容就吃東西或跟朋友玩一些大家都會玩的事情，隨便都1百幾10萬觀看。」

▲近來，蛇丸受到蠻多觀眾喜愛。（圖／翻攝自YouTube／狠愛演）

po文掀起熱烈討論，鄉民則紛紛回應，「寵物類頻道，永遠不膩」、「蛇丸真的就是人格魅力，看了封肉那集有感」、「阿滴很成功啊，知識型幾乎半路就掛了」、「狠愛演只是時候未到，我覺得再過一陣子就不行了」、「阿滴早就轉型了，他日常生活頻道好看多了」、「目前喜歡阿翰」、「有觀眾眼緣真的很重要」、「菜渣還有人看？跟魚乾一樣都快收了吧」、「阿滴也有說過本來就要轉型」。