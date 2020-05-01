LIVE／農委會6大西瓜送進指揮中心　連6天0確診？指揮中心14時說明

記者陳詩璧／台北報導

新冠肺炎疫情在國際延燒，台灣一連五天0確診，指揮中心昨（4月30日）宣布新生活防疫指引，其中提醒民眾外出不可用手觸摸眼睛、鼻子、嘴部，在室內最好保持1.5公尺，室外最好保持1公尺以上的適當社交距離，搭乘大眾運輸工具時要全程佩戴口罩，另外，「外出時以白天為佳」，今（1日）連假第一天，國道不少路段都塞車，車速掉到40公里以下，其中國5南下路段車速最低掉到20公里以下。指揮中心14時將對疫情的發情和防疫作為最新說明。

而農委會也轉將農民送的6顆超大西瓜送到指揮中心，似乎是要預祝0確診連續第六天。今日出席人員有中央流行疫情指揮中心張上淳專家諮詢小組召集人、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官、中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人和中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長等。

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▲農委會轉將農民送的六顆大西瓜送進指揮中心。（圖／記者洪巧藍攝）

▲立委劉建國將枋山洋蔥送來指揮中心記者室外，要送給現場記者。（圖／記者洪巧藍攝）

▲指揮官陳時中說明每日疫情變化。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

生活防疫指引指出，外出時都不可用手觸摸眼睛、鼻子、嘴部，以免將手上可能存在的病毒感染這些黏膜組織；在室內最好保持1.5公尺，室外最好保持1公尺以上的適當社交距離，無法保持時，或搭乘大眾運輸工具時，要全程佩戴口罩。

另外，「外出時以白天為佳」，並以開放且沒有人群擁擠現象的地方為首選，若選擇前往觀光景點、國家公園、遊樂區，以及市集、商圈、寺廟等處，而現場已有人潮，建議改前往其他地點，或耐心配合人流管制措施，也可事先查詢當地是否開始 實施人流管制，再決定是否前往。

而針對外出以白天為佳，莊人祥也回應，「白天可能會比較清楚跟誰有碰到，晚上可能會比較模糊」，這部分也建議未來如果要開放社交App可以下載，也比較可以協助解決問題，因為在外面比較不容易保持社交距離。

▲全台確診人數維持429例。（圖／曾梓倩製）





▲疫情期間民眾假期生活防疫指引。（圖／指揮中心提供）