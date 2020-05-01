圖書館、運動場館列首波開放項目　侯友宜3日專案會議宣布

▲新北市府副秘書長劉和然。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

國內疫情逐漸趨緩，各界開始討論是否能開放管制，新北市副秘書長劉和然表示，市長侯友宜要求各局處在3日針對開放管制進行專案報告，其中圖書館、運動場館被列為優先評估項目，侯友宜將親自主持會議，細項確認後就會對外宣布開放的設施與相關配套方案。

劉和然表示，國內疫情逐漸緩和，各縣市開始研擬逐步開放作為，但是開放要很小心，管制放鬆不代表可以鬆懈，國外案例非常多，包括被稱為防疫模範生的新加波，就是因為移工宿舍問題，讓全國防疫網一夕瓦解，巴西是因為社交距離開放，日韓也是因為特定區域沒有保持社交距離而爆發群聚感染，所以放鬆管制作為需要非常細膩。

劉和然表示，市長不斷說很多事情都是「易收難放」，所以一定事前要仔細盤點，哪些事項必須繼續管制，若視為鬆綁來講，「哪些要鬆？哪些要綁？要鬆鬆得綁？還是嚴格得綁？」

對於新北市的疫情現狀，劉和然說，4月20日兵推結束當天，侯友宜就交代同仁，若疫情持續趨緩，如同中央疫情指揮中心指揮官陳時中所說，最快在六月就會緩和，就能開始逐步開放，但仍不能掉以輕心，因為國外的疫情並未趨緩，在這樣的情況下，開放措施的同時，絕對要按步驟與完整配套。

侯友宜30日在疫情應變會議中表示，如果中央流行疫情指揮中心與衛生局專業評估與討論，如果確定要開始開放管制作為，必須做好哪些準備。侯友宜說，5月1日晚上12點就是磐石艦隊官兵觀察14天解禁，若沒有任何問題，代表磐石艦隊疫情告一段落，2日、3日則是連假，如果民眾不聚集到觀光風景區、高風險區域遊玩，人潮管制得很好，連假結束可視為台灣疫情的關鍵點。

因此，侯友宜要求所有局處首長在3日向他報告，必須說明如何開放各項管制作為，尤其是國中會考將至，需要用到圖書館閱覽室，所以文化局相關場館被視為第一波開放的重點，另外，市府不斷接獲民眾想要運動的反應，運休中心、運動場館也是優先討論項目，確認後侯友宜會親自宣布。