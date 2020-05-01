　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

昨秀「五零機槍」　國防部搬「重量級來賓」M60A3戰車：六零…發射了！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國防部慶賀台灣連續6天0確診，搬出M60A3戰車射擊的照片。（圖／翻攝自國防部發言人臉書粉專）

▲國防部慶賀台灣連續6天0確診，搬出M60A3戰車射擊的照片。（圖／翻攝自國防部發言人臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心1日再度宣布0確診，代表台灣自26日至今，已經連續6天都沒有新增案例。國防部在4月30日得知連續5天0確診時，秀出「五零機槍」慶賀，而現在連續6天0確診，國防部搬出M60A3戰車射擊的照片，讓不少網友開始好奇，連續7天0確診的話，是不是會PO出S-70C反潛直昇機。

「射手正前方，破甲榴彈，敵戰車，預備，放～六零發射了！」面對台灣連續6天0確診，國防部1日在臉書上表示，本日重量級來賓是護衛國土安全的主力戰車M60A3，「你猜對了嗎？才不是60迫擊砲！」

國防部表示，他知道防疫生活苦，大家一定想趁著連假放風去，但享受生活的同時，也別忘了要落實防疫，這樣才能開心出遊，平安健康歸。「正確洗手七字訣、個人衛生要做好、社交距離不可少、人多擁擠的時候、口罩記得要帶好！接下來讓我們繼續努力！謹慎防疫！守護彼此！加油刷起來！」

其實國防部在4月30日台灣連續5天沒確診時，就PO出「五零機槍」的照片，吸引許多愛好軍事武器、國防科技的網友留言按讚。

面對國防部秀出M60A3戰車，網友們紛紛開始猜測，那連續7天0確診的話會是什麼？網友表示，「明天換什麼？S-70C嗎？」、「明天換派007」、「那明天70是反潛直升機嗎？」、「明天預測是S70C」、「明天S70c直昇機」、「007情報員出擊！」。

ET快訊
驚悚影片曝！板橋水泥車急切道　女騎士慘被捲入車輪爆頭
暗示金正恩死訊？　北韓官媒重要訊息曝光...疑提前打強心針
慶零確診！「這款LINE貼圖」主打免費送...領了個資全洩漏
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

上班忙炒股屢勸不聽　國小校長遭監院彈劾

昨秀「五零機槍」　國防部搬「重量級來賓」M60A3戰車：六零…發射了！

中選會證實「收到韓國瑜答辯書」　5日發布罷免公告

轟殺警案判決　孫大千要蔡英文面對：司改不是妳最驕傲的政績嗎？

北市思覺失調個案8500人　議員憂成未爆彈籲管控

圖書館、運動場館列首波開放項目　侯友宜3日專案會議宣布

蔡英文登美時事雜誌《外交家》5月封面人物　背景放青天白日滿地紅國旗

國民黨聲請停止移歸政治檔案　法院裁定駁回

51連假沒遊客！渡假村員工比民眾多　黃偉哲怒轟：列入警示，景點很快就毀了

證明沒再怕！韓國瑜無預警拜會各黨團　主動喊：給我們報告機會

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

陸元琪女兒遭男師「偷拍扯傷」不敢上學　兒子考上大學報喜？...聯絡不上爸爸袁惟仁

公車上「脫口罩抬槓」司機勸不聽 老婦怒罵三字經、持傘襲警遭逮捕

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

火辣人氣王甩了肌肉男復合澳洲鮮肉　《慾罷不能》他一聽傻眼...呆住6秒

上班忙炒股屢勸不聽　國小校長遭監院彈劾

昨秀「五零機槍」　國防部搬「重量級來賓」M60A3戰車：六零…發射了！

中選會證實「收到韓國瑜答辯書」　5日發布罷免公告

轟殺警案判決　孫大千要蔡英文面對：司改不是妳最驕傲的政績嗎？

北市思覺失調個案8500人　議員憂成未爆彈籲管控

圖書館、運動場館列首波開放項目　侯友宜3日專案會議宣布

蔡英文登美時事雜誌《外交家》5月封面人物　背景放青天白日滿地紅國旗

國民黨聲請停止移歸政治檔案　法院裁定駁回

51連假沒遊客！渡假村員工比民眾多　黃偉哲怒轟：列入警示，景點很快就毀了

證明沒再怕！韓國瑜無預警拜會各黨團　主動喊：給我們報告機會

曹政奭親口報喜：再不久要當爸了！　Gummy預產期曝光

中職／開放觀眾進場　劉玠廷：實名制梅花座已準備好

多圖／國稅局官員戴面罩受理報稅　史上最高規格的報稅防疫場面！

國小硬聯／中平9局下驚奇9分逆轉進8強　許庭愷飆速吸睛

正妹醫師許書華「放疫大作戰」攻佔表特板　網告白：我都有乖乖看完

功成身退！5月中起　台酒防疫酒精不再強制配送藥局　民眾不要擠藥局囉！

開槍轟死兒時玩伴！假釋男大街「連扣5下扳機」…法院判決出爐

瑪丹娜自爆「驗出新冠肺炎抗體」！　預告解隔離出門：我要呼吸病毒空氣

驚悚影像曝／板橋遠東百貨前！水泥車急切道　害女騎士被捲入車輪爆頭

驚豔！新北3警花守護土城　犯人被「電暈」乖乖交出槍枝…老人小孩都愛死了

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

殺警案判無罪　蔡英文支持檢方依法上訴

被指李佳芬下指導棋！韓國瑜怒轟「缺德」

快訊／國安局證實：金正恩生病了

石碇國小特教生遭師「鎖喉」畫面曝光

快訊／殺警案判決打擊警察士氣 徐國勇：協助家屬絕對依法上訴

51連假沒遊客　黃偉哲怒轟：景點很快就毀了

殺警無罪掀眾怒！　綠委籲修法「淘汰恐龍法官」

有聲音！唐鳳「抬棺」討黨產　釣出本尊「罷氣留言」

陳以信批蔡英文才是最該為269旅輕生案負責的人

韓國瑜拜會各黨團：給我們報告機會

殺警無罪！律師不滿「一句話」突破盲點

新北特教生多次遭師施暴　教育局下令教師立即停職

財經專家：金已經死亡、中韓邊境駁火

韓國瑜罷免答辯書曝光　親自操刀談心路歷程

更多熱門

相關新聞

圖書館運動場首波開放　侯友宜3日專案會議宣布

圖書館運動場首波開放　侯友宜3日專案會議宣布

國內疫情逐漸趨緩，各界開始討論是否能開放管制，新北市副秘書長劉和然表示，市長侯友宜要求各局處在3日針對開放管制進行專案報告，其中圖書館、運動場館被列為優先評估項目，侯友宜將親自主持會議，細項確認後就會對外宣布開放的設施與相關配套方案。

持續守護國境第一線　慈濟續贈航警防疫裝備

持續守護國境第一線　慈濟續贈航警防疫裝備

黑心口罩賺1254萬　313萬片流向醫療院所

黑心口罩賺1254萬　313萬片流向醫療院所

利物浦市長稱復賽很荒謬引眾怒

利物浦市長稱復賽很荒謬引眾怒

感恩消防人員守護國人健康　慈濟持續提供防疫裝備

感恩消防人員守護國人健康　慈濟持續提供防疫裝備

關鍵字：

國防部M60A3五零機槍防疫新冠肺炎台灣軍武

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

脫北議員：「99%確定」金正恩上周已腦死

周揚青閨密驚人背景起底！

5G iPhone12新機售價最新爆料！　5.4吋版2萬元有找

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

焦凡凡爆退出「反骨」！同框酷炫哽咽：吵架了

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

忍住不上床就有300萬入袋！

慎入！烏克蘭女全裸逛街　手裡拿著人頭

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

姓名有「玲、婷、豪」購AirPods耳機價格省888元

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

大馬網紅「私訊搭訕羅志祥」對話曝光！

金正恩將現身了！情報人士揭神隱關鍵

更多

最夯影音

更多
大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」
喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面