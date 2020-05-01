昨秀「五零機槍」　國防部搬「重量級來賓」M60A3戰車：六零…發射了！





▲國防部慶賀台灣連續6天0確診，搬出M60A3戰車射擊的照片。（圖／翻攝自國防部發言人臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心1日再度宣布0確診，代表台灣自26日至今，已經連續6天都沒有新增案例。國防部在4月30日得知連續5天0確診時，秀出「五零機槍」慶賀，而現在連續6天0確診，國防部搬出M60A3戰車射擊的照片，讓不少網友開始好奇，連續7天0確診的話，是不是會PO出S-70C反潛直昇機。

「射手正前方，破甲榴彈，敵戰車，預備，放～六零發射了！」面對台灣連續6天0確診，國防部1日在臉書上表示，本日重量級來賓是護衛國土安全的主力戰車M60A3，「你猜對了嗎？才不是60迫擊砲！」

國防部表示，他知道防疫生活苦，大家一定想趁著連假放風去，但享受生活的同時，也別忘了要落實防疫，這樣才能開心出遊，平安健康歸。「正確洗手七字訣、個人衛生要做好、社交距離不可少、人多擁擠的時候、口罩記得要帶好！接下來讓我們繼續努力！謹慎防疫！守護彼此！加油刷起來！」

其實國防部在4月30日台灣連續5天沒確診時，就PO出「五零機槍」的照片，吸引許多愛好軍事武器、國防科技的網友留言按讚。

面對國防部秀出M60A3戰車，網友們紛紛開始猜測，那連續7天0確診的話會是什麼？網友表示，「明天換什麼？S-70C嗎？」、「明天換派007」、「那明天70是反潛直升機嗎？」、「明天預測是S70C」、「明天S70c直昇機」、「007情報員出擊！」。