印度部長上傳「吃西瓜照」宣導社交距離　網：被猴子上了一課啊

記者吳孟臻/編譯

新冠肺炎(COVID-19)在全球肆虐,即使處於封城的印度,人民依然故我,偷溜出門或是不保持安全社交距離。為了提醒人民,印度青年事務與體育部長芮吉朱(Kiren Rijiju)在推特發表一張趣味照片,獲得眾多網友的贊同!

新冠肺炎(COVID-19)在全球肆虐,截至2020年5月1日為止,全球已有超過220個國家出現疫情,有310萬以上確診病例,並造成超過22萬名病人死亡。在疫情嚴峻的時期,人與人之間必須保持社交距離,必要時戴上口罩,以避免遭受旁人感染新冠肺炎的風險。

即使在疫情嚴重時刻,印度還是有人民不聽政府宣導,堅持出外趴趴走,抑或不保持安全社交距離。為了向人民強調保持安全社交距離的重要性,芮吉朱於4月29日於推特上傳一張完美示範安全社交距離的照片,逗樂眾人。

A perfect #SocialDistancing seen near Bhalukpong in Arunachal Pradesh along Assam-Arunachal boundary. If we observe carefully, animals can teach us many vital lessons that we may have missed in the haste of our normal daily lives.

(Picture taken by Arup Kalita, Tezpur) pic.twitter.com/5iIr8SELUz