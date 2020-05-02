疫情報告遭施壓「迎合中國」？　歐盟否認：我們沒有自我審查

▲歐盟執委會主席馮德萊恩否認報告遭到中國施壓。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

多家外媒指出，歐盟官員受到中國施壓，接著在一份報告中淡化原先對北京的批評。不過歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）最新則反駁這些說法。她表示，歐盟並沒有「自我審查」。

《歐洲政治周報》（Politico Europe）4月21日援引報告草稿，當時內容明確指責中國「在全球發放假消息」，藉此轉移因為新冠肺炎（COVID-19）爆發而被指責的焦點，同時還改善自身的國際形象。這份歐盟的報告疑似受到施壓，似乎一度延遲發布，4月24日釋出後，有關中國的摘錄則被修改為較溫和的措詞。

根據《金融時報》、《紐約時報》，歐盟內部報告的細節浮出後，中國則展開抗議。《紐時》獲得歐盟最初的報告，內容提及北京試圖避開提及新冠肺炎的源頭，反而指責美國傳播這種疾病，另外，北京曾批評法國反應太慢，又錯誤指控法國政界人士與台灣使用種族主義言論攻擊世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。這些說法都被法國與台灣當局駁斥。

▲世界衛生組織秘書長譚德塞面臨輿論壓力。（圖／路透）



不過，CNN記者詢問中國是否施壓歐盟，促使報告內容改變時，馮德萊恩則否認此事。她回應，這是一份由外部執行且獨立的報告。值得注意的是，她並未詳細說明有關中國的情況，反而把重點放在疫情上，「如果我們學到了任何教訓，那就是我們沒有健全的數據。」

馮德萊恩再被問及歐盟是否「自我審查」時，她回絕這樣的說法，「我認為重要的是，我們已明確表明立場。」她還舉例，有許多聲音都在指責中國的醫療物資並不合格；此舉代表歐盟並不畏懼批評北京。

中國外交部發言人耿爽日前拒絕回應中國是否施壓歐盟。他反而提到中國是「受害者」，而不是假消息的來源，「公平來說，我們透過努力、誠意與履行責任來贏得國際認可，而不是透過散播假消息。」

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