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快訊／學校拒出借　中選會籲高市府勿卡罷韓投票

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▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對高雄市政府教育局、民政局限制高雄市選舉委員會借用學校、私人場所辦理高雄市市長罷免案投票，中選會30日發出新聞稿，呼籲高雄市政府教育局、民政局，「配合高雄市選舉委員會，切勿阻撓選務工作之進行，妨礙人民正當行使罷免權。」

中選會說明，依據公職人員選舉罷免法第57條第1項規定，「公職人員選舉，應視選舉區廣狹及選舉人分布情形，就機關（構）、學校、公共場所或其他適當處所，分設投票所」。中選會指出，以往各種選舉，投票所有將近一半是設在學校，其他則是設在活動中心、機關、團體、廟宇(教堂)或民宅等，以今(109)年剛舉辦的第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉為例，高雄市設了2,006所投票所，其中52.69%投票所設在學校，23.38%設在活動中心，設在廟宇(教堂)、民宅等場所的投票所則有17.7%。至於107年地方公職人員選舉，高雄市設了1,823所投票所，其中設在學校有48.38%，活動中心24.52%，廟宇(教堂)、民宅等場所則有20.19%。

中選會說，這次罷免案，比照107年地方公職人員選舉，將設置1,823所投票所，依該會第543次委員會議審議通過之罷免案工作進行程序表規定，高雄市選舉委員會將於今年5月11日公告投票所設置地點，但從今年4月17日罷免案宣告成立以來，場地借用進度落後。

中選會指出，高雄市政府教育局限制1間學校只能出借1至2所場地，高雄市政府民政局限制以公家機關、團體、單位為限，勢將導致投票所數大幅減少，造成每一投票所的投票人數增加，民眾排隊等候的時間也會隨之增加，嚴重影響選民投票之便利性，並延宕投開票作業。

中選會表示，依據地方制度法第18條規定，「直轄市公職人員選舉、罷免之實施，為直轄市自治事項。另依公職人員選舉罷免法第11條第2項規定，投票所、開票所設置及管理之辦理事項，由直轄市、縣（市）選舉委員會指揮、監督鄉（鎮、市、區）公所辦理」，「地方公職人員罷免事項，係法定自治事項，又投票所、開票所之設置，係屬鄉（鎮、市、區）公所之權責」，呼籲高雄市政府教育局、民政局，應依規定，配合高雄市選舉委員會的選務工作規劃，協助提供學校及其他場地作為投開票所設置地點。

中選會強調 ，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，已依據中央流行疫情指揮中心訂定的「公眾集會及社交距離因應指引」規定，訂定公職人員補選防疫因應措施，並持續視疫情作滾動式修正，今年2月8日以來所辦理的30場地方公職人員補選，各直轄市、縣(市)選舉委員會都已依據該會訂定的防疫措施規定，來辦理各項防疫工作。

中選會表示，高雄市第3屆市長罷免案，已責成高雄市選舉委員會於今年4月24日邀集高雄市政府民政局、衛生局、教育局、環保局、警察局等單位召開協調會議，討論通過罷免案防疫計畫，讓防疫措施更完備。

中選會強調，若高雄市政府教育局、民政局如對於防疫措施有任何建議，可提供中選會及高雄市選舉委員會參考辦理，「切勿恣意假借疫情或以其他空泛事由限制場地借用，妨礙本次罷免選務之進行」。中選會呼籲高雄市政府教育局、民政局，收回投票所場地限制，讓選務工作順利進行，也符合社會各界對於選務工作公平、公正的期待。

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