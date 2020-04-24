「無人載具立法大戰」高潞．以用遭疑圖利廠商　控余宛如妨害名譽結果出爐

▲高潞．以用向北檢控告前立院同僚余宛如涉嫌妨害名譽結果不起訴。（圖為資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

前時代力量立委高潞．以用．巴魕剌2018年任期內，為《無人載具科技創新實驗條例》立法，和民進黨立委余宛如對槓，高潞不滿被余在公開記者會中，指為圖利特定廠商，控告余涉嫌妨害名譽，但台北地檢署調查認為，余對可受公評的立法爭議出質疑，且希望高潞「出面說明」，雖然用詞強烈，但並未構成犯罪要件，24日處分不起訴余。

高潞因國會辦公室主任涉用職務之便，向經濟部申請補助，違反利益迴避原則，2019年遭時代力量開除黨籍後，改披台灣維新戰袍競選平地原住民立委失利；在此同時，高潞和現任民進黨不分區立委余宛如的立法爭議持續在北檢纏鬥。

▲立委余宛如、議員候選人李宗翰2018年舉行記者會質疑高潞阻擋無人載具立法。（圖／資料照）

余宛如是在2018年11月在臉書po文，並舉行「時力刷存在感，阻擋無人載具發展未來」記者會，質疑高潞以一己之私，刷自己的存在感，將法案拉下協商，讓人質疑是否真正理解法案，或受特定業者委託。高潞因此認為自己名譽受損而提告。

檢察官認為，無論是余宛如的記者會或臉書po文內容，主題都圍繞在《無人載具科技創新實驗條例》的立法過程爭議，本來就屬於可受公評事項，雖然余質疑高潞「圖利特定廠商」，但重點是「希望高潞出面說明」，雖然用詞強烈，但並未構成妨害名譽。

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