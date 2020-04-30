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瑞德西韋美有效、陸沒效？陸專家：美國改標準「它上不了清華！」

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▲美國藥廠吉利德（Gilead）研發藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），試驗證明有效治療新冠肺炎。（圖／路透）

▲美國藥廠吉利德（Gilead）研發藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）被認為對新冠肺炎有效用。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國最新臨床試驗顯示，使用瑞德西韋（Remdesivir）的新冠肺炎患者康復速度快了31％，這與中國大陸團隊先前「未觀察到顯著助益」的試驗結論有很大的差異。對此，大陸團隊的負責人曹彬教授表示，這個研究的評價標準不同，美國的後來改了，「一開始我們想像瑞德西韋是清華北大的苗子，但是實際上他上不了，家長對他要求太高了。」

根據《澎湃新聞》報導，大陸團隊對於瑞德西韋應用於新冠肺炎患者的試驗結果早於美國發表。中日友好醫院、首都醫科大學的教授曹彬負責大陸團隊的研究，他指出，從本次試驗中發現，儘管瑞德西韋安全、耐受性好，但與安慰劑相比並沒有顯著的益處。

幾天之後，美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）的研究結果也出爐，但與大陸的結果有很大的差異，認為使用瑞德西韋（Remdesivir）的新冠肺炎患者康復速度快了31％，並被美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇（Anthony Fauci）認為樹立了新冠肺炎護理治療的新標準。

▼新冠肺炎目前尚無有效治療方式，各家藥廠都積極研究中。

▲美國藥廠吉利德（Gilead）研發藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），試驗證明有效治療新冠肺炎。（圖／路透）

對於兩方試驗結論的重大差異，曹彬認為，這是兩項不同的研究，評價標準不一樣，「假設一個人身高1.75米，另一個人身高1.7499米，可以得出第一個人更高的結論嗎？如果標準精確到1毫米，那第一個人就更高，如果1毫米忽略不計，那就兩個人一樣高，原因還是因為評價終點不一樣。」

報導提到，此次大陸團隊進行的這項研究，是首個評估了靜脈注射瑞德西韋對新冠肺炎成人重症住院患者有效性的隨機、雙盲、安慰劑對照臨床試驗，試驗在湖北武漢的10家醫院進行，研究在未達到預定的樣本量的情況下終止。

曹彬指出，美國一開始用的標準和他們是一樣的，但後來改了，客觀講，中國瑞德西韋研究設計更加嚴格，科學性更強，從主要終點來看，美國設計的指標為臨床恢復時間，中國則是設計了基於6分量表的臨床改善時間，「他們的恢復定義比較寬泛，包括住院，但不需要氧療、出院（但可能仍有活動受限、需要吸氧），相當於我們的1-2級+回家吸氧。」

對於「瑞德西韋到底有沒有效？」這個問題，曹彬強調，同樣的高考分，能上二本（指普通大學），上不了清華北大，標準不同，「行，他能上大學，那也算是個好孩子，但是他上不了一本（指重點大學），就這麼點事，一開始我們想像瑞德西韋是清華北大的苗子，但是實際上他上不了，家長對他要求太高了。」

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