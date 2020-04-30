高市消防局「3天內」推出KTV防災宣導片！歡唱前要看完…3步驟加強逃生觀念

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

針對26日林森錢櫃大火釀5死，高雄市長韓國瑜隔日隨即下令消防局「3天內完成」火場應變宣導影片，並請業者於民眾進入KTV包廂後，歡唱前，以公播之方式提醒消費時相關安全注意事項；「30秒完整版影片」30日曝光，內容主要以「3大步驟」、簡單易理解的方式，來提醒歡唱民眾如何注意火災應變方式。

▲高雄市消防局3天內完成製作30秒宣導影片，並要求業者於歡唱前播放給民眾。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

影片中以3大步驟說明，第一，必須先了解該視聽歌唱場所的「避難逃生路線圖」，清楚知道包廂內相對位置和逃生動現；第二，應主動主動辨識場所「出口標示燈」及「避難方向指示燈」等消防安全設備；第三，掌握場所防火門、安全梯的方位，並確認「安全梯是否上鎖？逃生通道是否阻塞？安全梯間有無堆放雜物？」，最後強調「火災可怕的不是火，而是濃煙」，提醒民眾若遇到濃煙時，應採「2關1撥」：關上門、關空調、撥打119，讓消防人員可順利救人。

最後，消防局長黃江祥表示，公共安全的問題不僅不容轉圜，也不可打折，因此這次影片從內容構思、場地勘查、實鏡拍攝以及最後的剪輯後製，「3天內立即產出」，目的就是希望民眾在消費時，不僅能提升安全意識，同時也能要求業者，落實員工各項防火（災）教育訓練及用火用電安全管理，避免憾事再生，另外這支宣導影片，後續也會盡速提供業者，並同步發布於消防局臉書《港都消防大小事》。

►欸~妳過來一下！妳過來一下

【相關新聞】

加強火警逃生觀念！高市消防局「30秒影片」 KTV唱歌前都要看

高雄消防局突襲享溫馨巨蛋店！「緩降機生鏽+扣環卡死」…限1個月內改善