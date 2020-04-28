走左轉專用道直行挨罰600元　旅行社董座辯：我只是經過！法官不領情

▲劉姓男子先前行經淡水區民權路與民族路口時，使用左轉專用車道直行，遭檢舉挨罰600元。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／台北報導

劉姓男子上班開車行經淡水區一路口時，使用內側左轉專用車道直行通過交叉路口，遭後方車輛檢舉挨罰600元，他不服提上訴，表明自己只是「經過」，並沒有佔用車道。但法院審結認為，就算只是經過沒有造成方堵塞，這樣也算佔用，最終判他敗訴。

在旅行社擔任董事長的劉男2019年7月24日上午開車前往台北上班，10時57分許行經淡水區民權路與民族路口時，他見前方綠燈，便直接使用內側左轉專用車道直行通過交叉路口，怎料卻遭後方車輛行車紀錄器錄下並檢舉。新北警勘驗事發畫面後，認為劉男確實有「直行車佔用最內側轉彎專用車道」的違規行為，遂向他裁處600元罰鍰。

劉男不服提上訴，法庭上他主張自己當下沒有「佔用」內側左轉車道，只是經過，且他平常每天開車上下班，行經許多路段時，很多車輛也都會在綠燈情況下使用左轉道直行，堅稱自己無違規，判求法官撤銷原處分。

台北地院審理時認為，轉彎專用車道的用途就是「避免多車道的道路恐因汽、機車駕駛人駕車直行或轉彎時，造成車流擁擠」，就算劉男今天只是經過，沒有阻礙後方車輛的行進或造成交通堵塞，但他在左轉專用道行駛一段時間，確實仍構成「佔用」，審結判劉男敗訴，他除須繳交罰款外，還需再付上300元訴訟費。

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