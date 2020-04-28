台61線區間測速誤判1379件！立委喊卡　車友：應回溯自2018年

▲台61線彰化段區間測速出包。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

時代力量立委邱顯智27日在立法院質詢公路總局說，有網友po文質疑省道台61線彰化伸港路段區超速遭罰的公正性，彰警火速調查區間測速系統，果真出了問題，連夜將舉發的1379件罰單全數撤銷，沒想到，這家系統從新北市萬里隧道及桃園苗栗到台中等地都有建置，要求全台區間測速應立即全面暫停執法並進行檢驗。

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台61西濱公路彰化段時，25日被爆出區間測速設備舉發違規超速精確性有問題，彰化縣警察局交通警察隊追查後發現韌體異常，已暫停使用，並回溯從4月4日迄今違規舉發有1,379件，將依法辦理違規撤銷。沒想到事情並未因此結束，反而愈演愈烈，更加凸顯區間測速系統真的問題很大條。

事發當時民眾在臉書「重車日誌」po文（北上177K~168K）於4月12日上午7時16分47秒至7時21分52秒間測得該輛大型重機車平均時速105公里超速15公里，結果16日收到交通違規通知單。彰化縣警察局交通警察隊獲報，第一時間進行調查，25日14時派員檢視發現系統攝影機對時韌體異常，造成該筆資料時間錯誤，致使員警錯誤舉發。

對此，公路總局也表示，有關民眾質疑該路段區間測速的執法取締設備標準及認證問題，彰化縣警察局已暫停該設備使用，並將送交國家中山科學研究院等第三方公證單位驗證，將就有問題罰單依法辦理撤銷，並會同監理單位主動通知接獲問題罰單民眾告知處理方式，以維民眾權益。

但邱顯智在質詢時拿出一段影片，「有1輛休旅車行經桃園觀音新屋段，被區間測速系統拍到時速竟高達185公里，還問了公路總局長陳彥伯「你覺得有可能嗎？」所以到處都出包，還讓彰警背黑鍋，強烈要求全台區間測速應立即全面暫停執法並進行檢驗，車友也指出，彰化的區間測速出包，難保其它縣市的區間測速不會有瑕疵，應該回溯到2018年起全台區間測速所開出的罰單，將這些全部撤銷。

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