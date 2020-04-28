超便宜平板Galaxy Tab A 8.4開賣！　最貴機型9,000元有找

▲Galaxy Tab A 8.4。（圖／取自9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

三星發佈全新平板電腦 Galaxy Tab A 8.4，可提供LTE連接、穩定的電池壽命，且價格實惠。Galaxy Tab A 8.4 機如其名，8.4吋螢幕有1920×1200的解析度、寬高比為16：10，搭載500萬像素前置鏡頭和一個800萬像素的後置鏡頭，配備5,000 mAh電池、USB-C充電功能，續航時間可達10小時。

Galaxy Tab A 8.4 搭載3GB RAM、32GB的儲存空間及支援microSD卡，整個系統都在Exynos 7904處理器上運行，且配備杜比全景聲的耳機孔和雙喇叭。目前該產品僅適用於 Verizon Wireless，支援Wi-Fi，包含一個UI，但無法像 Galaxy Tab S6 那樣支援DeX模式。

Tab A 為全金屬設計，配色有摩卡色，AT＆T、Sprint、US Cellular 和 T-Mobile 都即將推出，定價279美元（約新台幣8,400元）；Tab A 的定價因型號而異，不過價格都算得上非常親民，但目前無法從三星官網直接購買，而是要透過營運商的管道。



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