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每年增2.5萬名糖尿病患！南山人壽推糖尿病外溢保單：免30天等待期　還可折減保費

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血糖,糖尿病。（圖／達志／示意圖）

▲糖尿病患必須定時檢測血糖高低。（圖／達志／示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，台灣累計確診395例、6人死亡，其中4例具有糖尿病史。南山人壽認為，糖尿病患在疫情期間控制血糖很重要，因此針對患者設計專屬外溢保單，透過App定期監控血糖，養成良好生活與自我健康管理的習慣，還有機會折減保費。

南山人壽表示，糖尿病位居國人10大死因之一，每年近萬人因糖尿病死亡。根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病患者，且每年約增加2萬5000名，糖尿病及其引發的併發症影響國人健康甚鉅。在這波新冠肺炎疫情國人死亡6例中，就有4例具有糖尿病史。

由於疫情影響，部分糖尿病患者不敢前往醫療院所回診，甚至可能因病情變化而耽誤治療。南山人壽提醒，糖友血糖控制很重要，千萬不要輕忽，且也要從飲食與適度運動著手。以南山人壽外溢保單「Hold助糖定期醫療保險」為例，除了增添醫療保障，糖尿病患透過健康管理「智抗糖」App協助，做好日常自我健康管理並控制好血糖，還有機會獲保費折減。

胰島素,糖尿病。（圖／達志示意圖）

▲糖尿病患注射胰島素控制血糖。（圖／達志／示意圖）

南山人壽表示，這張保單主要著重在補足糖尿病患基本醫療保障，承保後不需30天的疾病等待期，立即享有醫療及意外保障；需要醫療給付時，於契約有效期間內持續提供保障。此外，保單也設計門診醫療保險金，病患持續回診依醫生給予的衛教資訊追蹤病況，有效控制血糖，門診費用也能申請理賠。

宜蘭羅東「游能俊診所」院長游能俊表示，高血糖對身體的影響，主要是發生症狀後察覺速度慢，因此糖尿病患若確診新冠肺炎，多因察覺慢半拍導致身體受侵襲範圍擴大；對糖友來說，疫情期間規律治療進行血糖控制仍非常重要。

游能俊也建議，糖尿病患除了戴口罩、勤洗手，保持社交距離外，更要重視控醣能力，應精準掌握可能影響血糖的食物，可透過「秤重監控」，有助於讓患者血糖更穩定；此外，也可透過App作為控制血糖輔助工具，控制血糖效果較好。

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