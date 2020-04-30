金正恩最新病況曝「言語困難」　美媒爆人事異動：叔叔金平日代掌軍權

▲金正恩神隱逾半月，健康狀況引發外界揣測。（圖／資料照／朝中社）

記者陳俊宏／綜合報導

北韓領導人金正恩驚傳心血管手術後病危，至今未獲證實，官媒也未正面澄清。美媒報導，有消息人士證實，金正恩10天前被緊急送往平壤醫院搶救，最近剛脫離險境，雖意識清醒但言語困難；且叔叔金平日暫管軍權，妹妹金與正負責朝鮮勞動黨黨務及對外事務。

金正恩神隱逾半月，掀起外界熱議平壤政權可能的接班人選。南韓國會指出，他很有可能指定親妹、勞動黨第一副部長金與正為正式繼承人。

北韓11日舉行勞動黨政治國會議，12日舉行最高人民會議。南韓國會立法調查處29日發布最新報告《北韓黨政治國會議及最高人民會議第14期第3次會議分析及啟示》，針對金與正被任命為政治國候補委員一事分析指出，「金正恩將金與正的地位及角色擴大至『黨中央』，可能強化『白頭血統』的統治權。」

▼日本前外務省主任分析官佐藤優說，金正恩恐怕已腦死。（圖／資料照／朝中社）

根據這份報告，金與正年初起便經常代表金正恩，對南韓或美國發表談話，「2020年成為獨立的政治主體」，實際上已經登上負責勞動黨唯一指導體系的「黨中央」職位，預告她的權力未來將擴大至白頭血統正式繼承人的可能性。

而美媒《自由亞洲電台》29日報導，一名消息人士證實，金正恩10天前被緊急送往平壤醫院搶救，最近剛脫離險境，雖意識清醒但仍處於重症狀態，且言語困難。而這名消息人士再三要求媒體保密身分。

另一名知情人士引述來自北韓官員的話，指金正恩已暫時把軍權交給叔叔金平日，而妹妹金與正則負責勞動黨黨務及對外事務，但由於這些人事異動並非正式任命，是臨時性安排，因此不會對外公布。而日本前外務省主任分析官佐藤優則說，金正恩恐怕已腦死。

▼美媒指金正恩已暫時把軍權交給叔叔金平日。（圖／達志影像／美聯社）

▼美媒稱金與正負責勞動黨黨務及對外事務。（圖／達志影像／美聯社）