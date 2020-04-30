今起飆34度！連假好天氣「防短時強降雨地區曝」　下波變天時間出爐

▲官欣平說，今各地高溫突破31度，偏中南部地區有機會到32至34度。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／台北報導

五一連假好天氣！中央氣象局預報員官欣平表示，下周二、下周三鋒面接近台灣，水氣增多，北部、東北部有局部短暫陣雨。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今到周六風場吹偏東風、東南風，東半部有局部短暫陣雨，特別是花蓮、台東要注意短時強降雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有熱對流降雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

官欣平說，周日、下周一改吹西南風，北部、東半部和中南部山區午後有局部短暫雷陣雨；此時，大陸長江流域有些鋒面建立，但未影響台灣，頂多有些中高層雲系飄過來。

官欣平提醒，下周二、下周三華南地區鋒面接近台灣，水氣增加，北部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後留意短暫雷陣雨。至於溫度方面，他表示，各地到下周一之前高溫突破31度，偏中南部地區有機會達32至34度。

氣象局觀測，低氣壓在帛琉南方海面，向西北西緩慢移動。至於是否有機會發展成今年第1號颱風黃蜂（Vongfong，澳門提供，即黃蜂）？官欣平分析，低壓和29日相比，結構更加鬆散，要組織、有規模發展機率又更低一些。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）

▲▼氣象局觀測，低氣壓在帛琉南方海面，向西北西緩慢移動。（圖／氣象局）