火災後…12店安檢突然「不合格」！議員深夜曝：向北市府調錢櫃資料，到現在拿不到

▲林森錢櫃起火畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者董美琪／綜合報導

台北市錢櫃林森店火災釀5死1命危，北市「重新安檢」這幾天陸續將錢櫃敦南店、南京店、松江店與中華店等4間分店（僅忠孝店合格）、星聚點KTV復興館、朝代大戲院、梅花戲院、真善美劇院、百老匯影城、今日秀泰影城5F、7F、9F及好樂迪景美店等勒令停業，至少已12店家違規，讓人好奇台北市「消防安檢」到底發生什麼事？議員吳沛憶再爆林森錢櫃過去3年公安消防檢查紀錄，每次都不是全部檢查，五大消防安全設備「當天竟都沒檢查」。

民眾到公共場所消費，公共安全靠的是市府及業者把關，一向在意公安、還因此將大巨蛋停工的台北市長柯文哲，市府底下安檢狀況，竟燒出「大問題」，到底是誰在安檢放水，或是業者偷機取巧？

吳沛憶29日晚間po文，表示這兩天，市府高層下令，各局處收到議員調資料，都要簽核到最高層級，資料才可以提供「我們向市府調閱錢櫃案相關資料，很多到現在都拿不到。」



吳沛憶表示，「大家都在質疑為什麼業者如此惡劣行徑，過去安檢還通通過關？」雖然市府第一時間沒有揭露火災前安檢紀錄，市長也坦承疏失並道歉。她建議，柯市府檢討的第一步，坦誠、揭露、公開，才能真正檢討問題。

▲ 警方28日上午又重返錢櫃採集相關證物，並約談店長等4人到案說明。（圖／記者邱中岳翻攝）



吳沛憶點出，「台北市政府是否長期安檢放水、包庇業者？」是許多人的疑問，不然怎麼各種不合格，甚至發生重大疏失，讓民眾枉死逃不出來，「希望市府坦誠以對。為什麼不公布歷次安檢現場照片？為什麼我們向市府索資，建管處改口堅稱沒有照片？為什麼重大公安必檢項目，竟然沒有一次全部檢查！」



「火災前最後一次安檢，所謂消防安檢全部合格，不是24項全部合格，是只有3項合格，包含五大消防安全設備當天竟然沒有檢查。」如此狀況民眾怎麼安心消費。

▲錢櫃惡火，檢方再度回到錢櫃勘查起火點。（圖／記者黃彥傑攝）



更離譜的是，上個月128家封閉式娛樂場所「全部安檢合格」，吳沛憶直指，台北市3月6日針對封閉式娛樂場所全面稽查，錢櫃6家分店，沒有一家違規。

林森錢櫃3年安檢26次，包含火災前4天檢查，消防、建管「全面合格」。但大火後，相隔一週，市府卻可以查出4家錢櫃分店「違規」？吳沛憶忍不住發文請問「到底有沒有放水？有沒有造假？市府可以不提供議員資料，但請務必保全證據，提供檢調調查。」

▼台北市長柯文哲與三位副市長針對錢櫃火災道歉。（圖／記者林敬旻攝）

這兩天，市府高層下令，各局處收到議員調資料，都要簽核到最高層級，資料才可以提供。我們向市府調閱錢櫃案相關資料，很多到現在都拿不到。 一場大火，燒出了台北市的公安危機。 錢櫃火災事件後，大家都在質疑為什麼業者如此惡劣行徑，過去安檢還通... 由吳沛憶發佈於 2020年4月29日 星期三

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