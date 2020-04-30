戴口罩狂冒痘！皮膚科醫師解析「口罩痘」產生原因及預防方法

為防止疫情，這陣子大家長時間配戴口罩，以及洗手次數過於頻繁，讓許多人的皮膚出問題。到底該怎麼做，才能降低戴口罩的不適，減緩皮膚發炎狀況，維持肌膚健康？

長期戴口罩，皮膚摩擦導致表面溫度升高，皮膚泛紅灼熱，細菌孳生長出大膿皰，粉刺、毛囊炎、酒糟性皮膚炎或濕疹也有機會因此出現。隨著天氣越來越炎熱，更加重皮膚受損狀況，TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云特別邀請醫生們分享「口罩痘」產生的原因，以及預防的方法。

皮膚科醫師蔡仁雨解釋，溫度每上升攝氏1度，就會讓皮脂腺的分泌增加10%。戴口罩呼吸時產生的水蒸氣，使口罩內濕度跟溫度皆升高，讓皮膚出油更嚴重，成為適合細菌滋生悶熱環境。當過剩的油脂堵住毛孔，就容易產生較大、較紅、較深、容易痛的「口罩痘」！有些人戴口罩會噴一些精油，除可能造成接觸性皮膚炎，假如口罩材質過於粗糙，也會對皮膚造成刺激。而防疫期間因容易精神緊繃、情緒壓力而睡眠不足，更會導致皮脂腺分泌失調，使皮膚症狀變更加嚴重。

皮膚差，不光是面子問題，也可能是疾病警訊，從臉上長痘痘的位置，可看出內臟的健康狀態！中醫師鄒瑋倫補充，當痘痘長在額頭、鼻樑，可能是用腦過度，熬夜晚睡，導致肝出問題；當長在太陽穴，可能是膽囊問題；長在眉間，常見於過敏性鼻炎的患者；長在顴骨、嘴邊，表示可能受便祕苦惱；長在下巴，則是與內分泌系統有關。

防疫期間，長戴口罩讓皮膚久悶，蔡仁雨醫師提醒大家，戴口罩時盡量不要帶妝，如有化妝需求，「粉餅會比粉底液更適合。」選擇口罩時，也要注意口罩材質，在通風場所，適時脫下口罩讓肌膚呼吸。回家後立即摘除口罩，缷妝洗臉，若是脆弱的肌膚，不建議再使用去角質產品，容易傷害表面皮脂膜，反而不易肌膚保濕，且容易發炎。

※YOYO SU

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