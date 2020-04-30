第一次照顧個案「沒有過分恐怖」！護理師曝最困難5點：洗手洗到乾癢痛

▲護理師每天不斷清洗、消毒雙手，導致手部起紅疹又乾又癢。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／護理師彭友誼

自我在負壓隔離病房單位工作開始，並未產生自己可能受傳染之擔憂。基於我的學習和經驗，我認為維持好免疫力，做好防護措施，能最大程度避免被傳染，讓病毒或細菌無機可趁。這次新型冠狀病毒疫情開始後，當我第一次照顧個案時，我並不排斥也沒有感到過分恐怖，只是覺得照護上會比較麻煩。

在實際臨床護理過程中，最初遇到的困難和麻煩多是產生於穿防護裝備去照護病人。在執行護理工作中遇到如下一些困難與經驗：

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1、由於要穿戴兩層手套，所以當尋找血管時難以觸摸感受到病人血管，對工作產生一定的影響；

2、因口罩不可能百分之百完全密合，所以當說話、面部肌肉活動時會使口罩有些微漏氣導致防護面罩會起霧，使視線模糊，在本不方便下當執行護理工作上難上加難；

3、疫情期間頻繁穿戴、脫除手套及消毒洗手，導致起初自己的手起了紅疹，又乾又癢又痛，不過在擦拭了抗過敏舒緩的護手霜及趁休假讓手休養後，我的手沒再起紅疹及有不適情形出現。

4、如果在病室內少備了東西入病室，就得脫除防護裝備出病室外拿漏缺的備物再重新穿防護裝備進入病室，浪費了很多時間及增加脫除防護裝備導致感染的風險；

5、在工作上遇到最大的困難就是從急診移送病人到病房的防疫動線過程，如遇到需推床或輪椅運送病人時，在防疫動線過程中會經過一個45度的大斜坡，一邊要抗地心引力一邊要看路之下，整個運送過程相當戰戰兢兢及吃力，深怕一個不小心就跌倒或手沒撐扶好病床、輪椅使病人滑落受傷。

▲護理師回憶起防疫期間5大困難點，希望大家能同心協力戰勝疫情。（圖／護理公會全聯會授權提供，請勿任意翻攝以免侵權）

在總結了上述困難和經驗後，日常護理工作中，每次進入病室我都盡量盡快執行完護理作業就離開病室，以減少暴露於風險之中並且能減低面罩起霧影響護理作業。在照顧期間我比較在意自己是否有將手洗乾淨及打包檢體過程中外層包裝袋有無染汙，穿脫隔離衣防護裝備有無染汙情形，但大致上都以平常心面對。

由於自己單位內固定每月每位同仁都會進行穿脫防護裝備演練稽核，當疫情發生時我們單位同仁都可以很熟練的穿脫防護裝備並執行護理作業。疫情突然來臨時，是沒有時間等待我們去思考如何照護和安排的。我覺得平時的練習及準備是十分重要的，由於有事先的準備，當面臨疫情時就不會措手不及，不會因不熟練之下導致染汙而感染，我相信經過我們大家的努力，我們有能力照顧病人的同時保護好自己，同心協力抗勝疫情！

本文經「護理公會全聯會」授權刊登