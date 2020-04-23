不上車就吃子彈！失業酒店公關欠債1萬3還不出來　慘遭5煞押走痛毆

▲警方在探訪酒店是否違規營業，赫然發現5男當街強押林男，當場將5男帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山警方21日在轄區巡邏是否有酒店偷營業，赫然發現1名男子被5人攙扶，警方隨即把受傷男子送醫，並將5人帶回偵辦。據悉，男子原在酒店工作，但酒店歇業，無力償還向友人借的1萬多元債務，於是在萬華被對方押走痛毆，還逼男子簽下本票。

警方調查，遭毆打的35歲林姓男子原本在酒店當公關，但最近酒店歇業生活困頓，無力償還向22歲侯姓友人借貸的1萬3千8百元，甚至簽下本票後卻避不見面，最後侯男找來24歲的吳男等4人在萬華找到林男，隨即下車堵人。

林男見狀原本想落跑，但侯男一方嗆聲「如果不上車，就請你吃子彈」，林男擔心有生命危險只能配合上車，最後被帶到中山區一處民宅內痛毆，造成林男左耳、左肩等處瘀青。

侯男等人將林男帶到公園時，剛好碰到在附近巡邏的員警，警方發現侯男等人攙扶1名受傷的男子，覺得事態有異，於是上前盤查，並將受傷的林男送往醫院救治。

侯姓男子等人向警方供稱，因為林男積欠1萬多元債務，雖簽立本票但遲遲沒有還錢，所以才會想要「教訓一下」對方，侯男等人在訊後被依傷害、妨害自由等罪嫌送辦。

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